Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция

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Проект, состоящий из 2 блоков. В проекте квартиры с 2 спальнями.
Жилой комплекс в 2 минутах ходьбы от моря, с беседками и зонами отдыха.
Возможна 50% предоплата и рассрочка на 9 месяцев.
Расположение и объекты поблизости
Район Эрдемли — это один из самых перспективных районов Мерсина с горо…
Предлагаются меблированные виллы с саунами, джакузи и турецкими банями, видом на море, парковочными местами, садами, крытыми и открытыми бассейнами, зонами барбекю.
Окончание строительства - 2024 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, туалет, терраса с бассейном.
Второй этаж…
Предлагаются апартаменты с видом на море, гавань и окружающую природу.
Резиденция располагает декоративными бассейнами, тренажерными залами, лужайками, детскими площадками, прудом, спортивными площадками, розовым и фруктовым садами, зоной отдыха, сауной и турецкой баней.
Окончание строительс…