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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция

Peksimet, Турция
от
$671,844
;
4
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Описание Описание
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ID: 14436
ID новостройки на Realting
In CRM: 2347553
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Peksimet

О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами.

Резиденция располагает общим бассейном 220 м2 и собственным пляжем.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от пляжа.

Местонахождение на карте

Peksimet, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном в 100 метрах от частного пляжа, Бодрум, Турция
Peksimet, Турция
от
$671,844
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