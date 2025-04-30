  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Konak
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция

Konak, Турция
от
$303,367
14.04.2025
$302,038
13.04.2025
$302,215
12.04.2025
$303,341
11.04.2025
$310,198
10.04.2025
$311,462
09.04.2025
$313,025
08.04.2025
$312,831
06.04.2025
$313,016
05.04.2025
$310,164
04.04.2025
$314,307
03.04.2025
$317,793
02.04.2025
$317,125
01.04.2025
$316,407
30.03.2025
$315,438
29.03.2025
$317,794
28.03.2025
$318,953
27.03.2025
$317,836
26.03.2025
$317,637
25.03.2025
$316,550
24.03.2025
$315,468
;
18
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19653
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371603
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Город
    Измир
  • Метро
    Basmane (~ 200 м)
  • Метро
    Çankaya (~ 600 м)

О комплексе

Резиденция располагает бассейнами и охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Кольцевая дорога - 700 метров
  • Станция метро - 4 км
  • Университет - 4 км
  • Аэропорт - 30 км

Местонахождение на карте

Konak, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с торговыми центрами и автомагистралями, Коджаэли, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
$284,429
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре города, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$392,882
Многоквартирный жилой дом Taksim Istanbul Residence compound
Бейоглу, Турция
от
$458,631
Жилой комплекс Апартаменты в жилом комплексе мирового уровня с широким спектром услуг, финансовый центр Стамбула — район Маслак, Турция
Сарыер, Турция
от
$806,017
Жилой комплекс Gold City
Каргыджак, Турция
от
$116,410
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$303,367
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Жилой комплекс Vadistanbul New Phase
Кагытхане, Турция
от
$904,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Жилой квартал Качественные апартаменты в Алании с бассейном
Оба, Турция
от
$151,618
Предлагаем вашему вниманию квартиру в районе Алании с бассейном и ухоженным садом.  Данная квартира расположена в районе Тосмур. Тосмур - это популярный курортный район Аланьи, который тянется в сторону гор. Здесь также имеется ухоженная набережная, песчаные пляжи. В Тосмуре в море впадает и…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Жилой комплекс ESTA USKUDAR
Ускюдар, Турция
от
$438,077
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Totally family concept project surrounded with trees, 75% green landscape, Bosphorus and oldtown view apartments & more. Now on sale with attractive payment options. Do you want to have an apartment in Istanbul constructed by Moscow City and Krasnodar Stadium developer, Esta Construction?…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации