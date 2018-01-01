  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Sunshine Complex

Sunshine Complex

Didim, Турция
от
€180,000
;
46 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

4-Спальня Полностью меблированная Двухуровневая Квартира - Идеально подходит как для дома отдыха, так и для инвестиций в Didim Turkey.

Дуплекс с 4 спальнями в идеальном комплексе, готовом к проживанию, в Дидим Эфелер Махаллеси. Стоимость за деньги недвижимость в Didim Турция. Близко ко всем удобствам.

Дидим - один из центров отдыха, расположенный на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и сочетающий в себе множество природных красот. Желающие отдохнуть в Дидиме и пожить летом и зимой встретятся с Милетским музеем, Храмом Аполлона, Древним городом Приене, Пляж Акбук и множество природных красот.

Здесь растут различные деревья и цветы бугенвиллеи в виде коридора у входной двери комплекса. Он предлагает приятную жизнь с общим бассейном, большим садом, зонами отдыха и террасой для принятия солнечных ванн. Двухуровневая квартира 220 м2 гостиная, 4 спальни, гостиная и кухня являются отдельными. Есть 2 полностью оборудованные семейные ванные комнаты. 4 спальня дуплекс квартира будет поставлена полностью меблирована в хорошем состоянии. Вы сможете наблюдать закат из своего дома с ваших 2 балконов с видом на Храм Аполлона. Это идеальная дуплексная квартира для тех, кто хочет инвестировать в недвижимость в Дидиме, как в течение года, так и летом.

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на парк, рядом с финансовым центром, Стамбул, Турция
Умрание, Турция
от
€860,000
Жилой комплекс Просторные квартиры в строящемся ЖК - район Кючюкчекмедже, Стамбул
Аванос, Турция
от
€266,122
Жилой комплекс EMERALD HOMES
Мерсин, Турция
от
€63,566
Жилой квартал Апартаменты в роскошном Yenisay 6, Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€116,000
Жилой комплекс Люксовый комплекс в Оба
Каракокали, Турция
от
€229,000
Вы просматриваете
Sunshine Complex
Didim, Турция
от
€180,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом в престижном районе, Анталия, Турция
Муратпаша, Турция
от
€175,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженным садом, зонами отдыха, детскими площадками, пешеходными дорожками, круглосуточной охраной, бассейном 240 м2, детским бассейном, кафе, фитнес-центром, турецкой баней и сауной, гаражом. Окончание строительства - май 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между Международным аэропортом Анталии и пляжами Лара. Пляжи Лара - 6 км (5 минут) Международный аэропорт Анталии - 6,5 км (5 минут) Больница - 7 км Торговый центр - 9 км (7 минут) Парк Дюден - 9 км Старый город (Калеичи) - 15 км Центр города - 16 км Поля для гольфа - 20 км
Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
Жилой комплекс Уютная квартира рядом с морем
Махмутлар центр, Турция
от
€155,735
Площадь 50–149 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Goldsun 12 - это уникальный жилой комплекс, сочетающий в себя современный дизайн, уют и гармонию. Комплекс расположен в районе Махмутлар в 300 метрах моря. Квартиры доступны в нескольких вариантах: 1+1 54 кв.м и 62,5 кв.м. 2+1 79 кв.м и 88 кв.м. Пентхаусы 2+1 94 кв.м. и 109 кв.м, Пентхаусы 3+1 144 кв.м. В чистовой отделке, кухонный гарнитур, оборудованные санузлы, в ванных комнатах стены – керамическая плитка, высококачественное современное керамическое напольное покрытие, межкомнатные панельные двери, стальная входная дверь, выводы под кондиционер, установленные проточные водонагреватели. Комплекс состоит из одного блока 9 этажей. Обладает собственной современной инфраструктурой: - Бассейн; - Зона барбекю; - Фитнес - зал; - Лобби; - Настольный теннис; - Детская площадка. Звоните или пишите! Подберем для Вас жилье вашей мечты! Гарантированное юридическое сопровождение.
Жилой комплекс Rüzgar Luxury - 5
Жилой комплекс Rüzgar Luxury - 5
Yesilkoey, Турция
от
€141,154
Площадь 39–62 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Rüzgar Luxury 5 - комплекс расположен в городе Анталия в районе Алтынаш. С развитой инфраструктурой и в 7 минутах от Средиземного моря. Алтынаш является частью города Анталии, обладающий живописными парками и современной архитектурой. Также в этом районе есть все, для комфортного проживания: медицинские учреждения, образовательные учреждения, магазины, салон красоты, отделения банка, кафе, рестораны. Квартиры в комплексе представлены от 39 до 85 кв.м. Современными планировками 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная и 3+1 три спальни и гостиная. Также каждая квартира обладает собственным садом на первом этаже. Квартиры сдаются в чистовой отделке со встроенной кухней, ванной комнатой и современной высококачественной техникой. Комплекс богат собственной инфраструктурой: - 2 бассейна; - Детская площадка; - Баскетбольная и футбольная площадка; - Наземный и подземный паркинг; - Сауна; - Фитнес-зал; - Зарядные станции для электромобилей; - Зона барбекю. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Realting.com
Перейти