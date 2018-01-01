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Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция

Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с большими садами, бассейнами, парковочными местами, панорамным видом на море и горы.

Резиденция располагает собственным пляжем, баром, студией йоги и пилатеса, охраной, парковкой.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полы с подогревом
  • Встроенная кухонная мебель
  • Кондиционеры
  • Автоматические жалюзи
  • Интернет
  • Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры.

  • Пляжи - 300 метров
  • Гавань - 400 метров
  • Рестораны - 500 метров
  • Аэропорт - 9 км
  • Античный город Баргилия - 19 км
  • Центр Бодрума - 40 км
Местонахождение новостройки
Guelluek, Турция

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Новый комплекс вилл с собственным пляжем, Гюллюк, Бодрум, Турция
Guelluek, Турция
от
€1,34 млн
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Сдача в: 2023
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