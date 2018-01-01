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Aydin Apartments

Nazilli, Турция
от
€39,000
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23
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О комплексе

Доступная Современная 1 и 2-Кровать Квартира Для Продажи в Айдыне с Гарантированной Арендой Доход – Договорная Инвестиционная Недвижимость в Турции. 

Доступная инвестиционная недвижимость с Арендным Доходом... Потрясающая недвижимость Айдына На Продажу – Роскошные Апартаменты Эгейского моря С видом на город. Аренда гарантированных квартир в центре города. ЖАЛОБА НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА.

Команда Министерства внутренних дел Турции рада предложить на продажу эти современные квартиры в Айдыне, находящиеся в стадии сокращения, расположен в нескольких минутах езды от Univercity и в 90 минутах езды от аэропорта Измир в районе Айдын на побережье Эгана в Турции.

Привлекательные цены и претерпевает много развития, предоставляя роскошные дома для растущего населения и многочисленных зарубежных инвесторов. Торговые центры, университеты и многие другие объекты в регионе позволяют вам получить отдачу от своих инвестиций в очень короткие сроки с высоким и гарантированным арендным доходом. Цены на недвижимость в Айдыне по-прежнему ниже, чем на другой стороне побережья Эгейского моря.

Это в условиях сокращения развития стильных квартир для продажи в Айдыне, находится всего в 3 км от Аднана Menderes Univercity и торгового порта, В 90 минутах езды от аэропорта Измира и примерно в 1 часе езды от Кушадасы.

Это район, который предлагает множество повседневных удобств для круглогодичной жизни в городе со множеством магазинов и супермаркетов, химическими и медицинскими центрами, школами для всех возрастов, банками, почтовые отделения и различные рестораны/социальные варианты, которые доступны пешком.

Современный комплекс со строящимся будет завершен к концу декабря 2023 года, на частной земле будет сидеть ведущий и надежный застройщик Айдына. Он состоит из одного современного многоквартирного дома 3 этажей, предлагающего 23 дома. 1-комнатные апартаменты и 2-комнатные пентхаус-дуплексы.

Все они соответствуют последним правилам турецкого правительства в области безопасности и изоляции всех недавно построенных домов. Застройщик уверяет, что все дома отделаны по высоким стандартам.
Жилой массив обнесён стеной и загорожен.

Он предлагает защищенный входной вестибюль с лестницами и лифтами для доступа на все этажи. Дома оснащены стальными дверями и соединены с дверями вестибюлей системой видеонаблюдения.

Все планы этажей предлагают просторные жилые помещения открытой планировки, полностью оборудованную современную кухню с достаточным количеством шкафов для хранения, качественные рабочие столешницы и все установленные с необходимыми встроенными белыми товарами – Oven, плита и вентилятор экстрактора.

Окна с двойным остеклением от пола до потолка и двери патио обеспечивают все номера большим количеством естественного дневного света; некоторые балконы вмещают в себя прекрасные виды на природу или город, в зависимости от выбранной квартиры и уровня пола. Ванные комнаты полностью плиточные от пола до потолка и установлены с современной фурнитурой.

В каждом доме есть полная система газового центрального отопления, и во всех номерах будет инфраструктура для кондиционеров, которые будут установлены за дополнительную плату.

1 Спальня Квартиры От €39.000
2 Спальня Пентхаус Дуплексы Из €75 000

Таким образом, эти красивые апартаменты с видом на город идеально подходят для регулярных посещений города, круглогодичных домов или отличных инвестиций в Айдын. Расположенный на небольшом расстоянии от центра города, шаппинг-холл, предлагающий широкие местные удобства, доступные городские и аэропортовые связи, удобства на месте и вид на город для высокого годового дохода от аренды.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Nazilli, Турция

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Aydin Apartments
Nazilli, Турция
от
€39,000
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