Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция

Башакшехир, Турция

от €253,668

Сдача в: 2024

Проект расположен в одном из самых важных районов Стамбула, с земельным участком площадью 5 000 м² и площадью застройки 15 000 м², предлагая удобные, стильные и дополнительные преимущества. Выделяясь как семейный проект, состоящий из единого блока, где есть только плоские типы 2+1 и 3+1, Проект, который включает в себя 70 квартир с видом на озеро и природу, расположен в центре многих школ, больниц, торговых центров и жилых центров в регионе. -мировые бренды, -с крытой и открытой парковкой, -бассейн, -Турецкая баня, -сауна, мечеть, Он изменит ваше представление о Стамбуле благодаря своей особой архитектуре и особенностям, которые включают в себя каждую деталь жизни, например, 3-й аэропорт, а также расположение в непосредственной близости от 3-го аэропорта, TEM и шоссе Северная Мармара.