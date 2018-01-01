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Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция

Урла, Турция
от
€2,04 млн
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7
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О комплексе

Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
  • Колледж - 6 км
  • Центр Урлы - 8 км
  • Автомагистраль - 9 км
  • Аэропорт - 40 км
  • Чемше - 55 км
Местонахождение новостройки
Урла, Турция

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Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,04 млн
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