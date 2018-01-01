Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция

Апартаменты расположены в знаменитом районе Оба, рядом с магазинами, парками, кафе, ректоранами, городской новой больницей. Апартаменты общей жилой площадью 165 м2 состоят из 3 спален, гостиной и отдельной кухни. Кухонный пол и пол в спальне покрыты высококачественной плиткой, пол гостиной покрыт ламинатом.Комплекс состоит из 3 блоков и 54 апартаментов. Кондиционер; Гранитная столешница; Душевая кабина; Аудиовизуальный дверной телефон; Керамический и ламинированный паркет; Высокий глянцевый кухонный шкаф. Плавательный бассейнДетский бассейнСаунаФитнес клубДетская игровая площадкаБеседкаЗона мангалаГенераторАвтостоянка
Проект в одном из самых популярных туристических мест Аланьи, с развитой инфраструктурой и современной архитектурой. Проект будет состоять из одного здания, в котором будет 30 квартир.
Проект из 6 этажей, апартаментов с 1 спальней и дуплексов с 2-3 спальнями.
Проект расположен в одном из самых важных районов Стамбула, с земельным участком площадью 5 000 м² и площадью застройки 15 000 м², предлагая удобные, стильные и дополнительные преимущества.
Выделяясь как семейный проект, состоящий из единого блока, где есть только плоские типы 2+1 и 3+1,
Проект, который включает в себя 70 квартир с видом на озеро и природу, расположен в центре многих школ, больниц, торговых центров и жилых центров в регионе.
-мировые бренды,
-с крытой и открытой парковкой,
-бассейн,
-Турецкая баня,
-сауна, мечеть,
Он изменит ваше представление о Стамбуле благодаря своей особой архитектуре и особенностям, которые включают в себя каждую деталь жизни, например, 3-й аэропорт, а также расположение в непосредственной близости от 3-го аэропорта, TEM и шоссе Северная Мармара.