Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция

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Агентство
Darton Global
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Особенности проекта:
открытый бассейн
сауна
парная
тренажерный зал
крытая парковка
футбольное поле и баскетбольная площадка
детские площадки
Окончание строительства - март 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль Е-5 - 10 минут
Автомагистраль ТЕМ - 5 минут
Аэропорт Ста…