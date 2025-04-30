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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция

Gumusluk, Турция
от
$1,50 млн
18.05.2025
$1,50 млн
17.05.2025
$1,50 млн
16.05.2025
$1,50 млн
14.05.2025
$1,51 млн
13.05.2025
$1,50 млн
11.05.2025
$1,49 млн
10.05.2025
$1,50 млн
09.05.2025
$1,49 млн
08.05.2025
$1,48 млн
07.05.2025
$1,49 млн
14.04.2025
$1,48 млн
13.04.2025
$1,48 млн
12.04.2025
$1,49 млн
11.04.2025
$1,52 млн
10.04.2025
$1,52 млн
09.04.2025
$1,53 млн
08.04.2025
$1,53 млн
06.04.2025
$1,53 млн
05.04.2025
$1,52 млн
04.04.2025
$1,54 млн
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16
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Описание Описание
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ID: 14741
ID новостройки на Realting
In CRM: 2348725
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум
  • Деревня
    Gumusluk

О комплексе

Предлагаются виллы премиум класса с бассейнами, садами, парковочными местами и видом на море.

Имеется круглосуточная охрана.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кухонная мебель
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
  • Автоматическая система полива
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 5 минут
  • Аэропорт - 1 час

Местонахождение на карте

Gumusluk, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Бодрум, Турция
Gumusluk, Турция
от
$1,50 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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