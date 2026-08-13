  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Gaziemir

Новостройки в Gaziemir, Турция

;
квартиры
1
дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Многоквартирный жилой дом 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Турция
от
$183,191
Варианты отделки С отделкой
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 катли бинанин 1. каты. -4 ода -1 салон ве 3 ятак одасы -эбевейн ятак одасы баньо…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Вилла 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Турция
от
$327,187
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Прекрасный вид на природу и чистый воздух. -Наша вилла имеет 3 + 1 комнаты, 125 м2 нетто -Наша вилла имеет 2 этажа, ее фронт никогда не закроется, *В спальне есть ванная комната *Открытая кухня *2 км до кольцевой дороги *Оптимально 2 км *Аэропорт 10 км Пожалуйста, свяжитесь для получения доп…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти