Новостройки в Mentese, Турция

Kuyucak Koey, Турция

от €89,900

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ 🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое. РАСПОЛОЖЕНИЕ: 📍 1 км до моря 📍 3,5 км до Искеле 📍 6,5 км до г. Боаз 📍 22 км до г. Фамагуста 📍 47 км до аэропорта Ercan 🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1). ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА: 🔘 Минимаркет 🔘 Кафетерий 🔘 Тренажерный зал 🔘 Бассейн 55 м2 🔘 Зарядная станция для Tesla 🔘 Прогулочные зоны 🔘 Детская площадка 🔘 Детский бассейн с горками 🔘 Парковка 🔘 Трансфер до моря СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ: Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £ Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £ Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £ Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £ Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £ Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £ Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £ 💸 ПЛАН ОПЛАТЫ: Депозит 5000 £ Первый взнос 30-35% Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами Остальные платежи: 0.5% гербовый сбор 5% НДС 2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов) 3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл) 🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.