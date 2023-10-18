Новостройки в Mentese, Турция

  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Mentese

Продажа новостроек в Mentese

Мугла
4
Мармарис
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл премиум класса, Мармарис, Турция
Мармарис, Турция
от
€689,656
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами. Площадь земельных участков - от 500 м2 до 800 м2. Окончание строительства - июнь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Море - 1,5 км Аэропорт Даламан - 113 км Центр Мармариса - 18 км
Вилла Villa in Muğla
Вилла Villa in Muğla
Мугла, Турция
от
€741,500
Площадь 245 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
-Кокакалис пляж 1-2 минуты -Вилла 4 + 1 с бассейном - Участок 470 м2 -Вилла площадь 245 м2 -3 этажа -Открытый салон с кухней -4 спальни -4 ванные комнаты -1 туалет -Половая система отопления -Центральное электрическое отопление и охлаждение помещений -Электрические ворота и авто полив сайта - Проводимая проводка для сигнализации и видеонаблюдения при желании вы можете установить
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Жилой комплекс КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Kuyucak Koey, Турция
от
€115,000
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИСКЕЛЕ 📍 Новый комплекс возводится в городе Искеле на расстоянии 2 км от моря. Так как комплекс находится внутри города, здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, такая как магазины, аптеки, клиники, школа, рынок, автозаправочные станции, банки, кафе, рестораны и другое. 🏘 Проект включает 12 коммерческих и 24 жилых объектов недвижимости.    ТИПЫ ОБЪЕКТОВ: 1️⃣ Коммерческая недвижимость продовольственного назначения  2 этажа, площадь 190 м2  329 000£-359 000£    2️⃣ Квартира 1+1 с террасой на крыше  Площадь 60 м2  115 000£-135 000£    3️⃣ Квартира лофт 2+1 с бассейном  2 этажа, площадь 98 м2, частный бассейн 19 м2, сад  135 000£-160 000£    💸 ГРАФИК ОПЛАТЫ:  30% Первоначальный взнос  30% Беспроцентная рассрочка до получения ключей  40% При получении ключей    🏁 Ввод в эксплуатацию: январь 2025 г.
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Жилой комплекс ОРХИДЕЯ
Kuyucak Koey, Турция
от
€89,900
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ОРХИДЕЯ» В ИСКЕЛЕ 🌸 Проект «Орхидея» находится в Искеле на расстоянии 1 км от моря. Возле комплекса расположена вся необходимая инфраструктура для жизни, такая как магазины, рестораны, школы, банки, аптеки и другое.  РАСПОЛОЖЕНИЕ:  📍 1 км до моря  📍 3,5 км до Искеле  📍 6,5 км до г. Боаз  📍 22 км до г. Фамагуста  📍 47 км до аэропорта Ercan    🏡 Комплекс «Орхидея» включает в себя 5 отдельно стоящих вилл 4+1, 6 таунхаусов 3+1 и 36 апартаментов (студии, 1+1, 2+1, 3+1).  ИНФРАСТРУКТУРА КОМПЛЕКСА:  🔘 Минимаркет  🔘 Кафетерий  🔘 Тренажерный зал  🔘 Бассейн 55 м2  🔘 Зарядная станция для Tesla  🔘 Прогулочные зоны  🔘 Детская площадка  🔘 Детский бассейн с горками  🔘 Парковка  🔘 Трансфер до моря  СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ:  Квартиры-студии (40 м2 + терраса 11 м2 + сад 14 м2) – 89 900 £  Квартиры дуплекс 1+1 (60 м2 + терраса 11 м2 + терраса на крыше 35 м2) – от 119 702 £  Квартиры дуплекс 2+1 (94 м2 + терраса 10,5 м2 + терраса на крыше 55 м2) – 143 990 £  Квартиры 3+1 (125 м2 + терраса 36 м2 + сад 15,5 м2) – от 185 000 £  Квартиры дуплекс 3+1 (129 м2 + терраса 24 м2 + терраса на крыше 70 м2) – от 194 000 £  Таунхаус 3+1 (181 м2 + терраса 56,5 м2 + терраса на крыше 74 м2) – от 282 325 £  Вилла 4+1 (250 м2 + терраса 46 м2 + терраса на крыше 88 м2) – 369 947 £    💸 ПЛАН ОПЛАТЫ:  Депозит 5000 £  Первый взнос 30-35%  Остальную сумму в рассрочку на 36 месяцев, ежеквартальными платежами    Остальные платежи:  0.5% гербовый сбор   5% НДС  2000 £ Трансформаторный сбор (для апартаментов)  3000 £ Трансформаторный сбор (для танхаусов и вилл)    🏁 Завершение строительства: осень 2025 г.
Realting.com
Перейти