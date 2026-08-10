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Новостройки в Борновой, Турция

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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, рестораном и баром на крыше, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$186,035
В этой резиденции вы почувствуете себя особенным благодаря своим люкс-сюит номерам, которые поддерживают дух Radisson Red. Особенности: Ресторан Фитнес-центр Бар на крыше Бассейн Зал для совещаний Лобби и кафе Консьерж-сервис Услуги носильщика и обслуживания номеров Расположение и объекты…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с двумя бассейнами рядом со станциями метро, Измир, Турция
Борнова, Турция
от
$208,606
Резиденция располагает двумя бассейнами, ухоженной зеленой зоной, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Станция метро - 1 минута Университет - 1 минута Кольцевая дорога - 2 минуты Конак - 10 минут Аэропорт - 25 минут
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TRANIO
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Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Показать все Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Апарт - отель Номера в отельном комплексе Wyndham с гарантией дохода от аренды!
Naldoken Mahallesi, Турция
от
$152,200
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndham в Измире! Став владельцем отельного номера в Турции, Вам не нужно ничего делать, всё за Вас делает мировой бренд Wyndham Hotels. Вы просто получаете доход — каждый месяц, в долларах, на карту. …
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Smart Home
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TekceTekce
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Жилой комплекс Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Борнова, Турция
от
$526,840
Варианты отделки С отделкой
Предназначен для тех, кто возлагает большие надежды на жизнь; Ikon Tower, которая сочетает в себе роскошь и комфорт и перенесет вашу жизнь на более высокие стандарты с каждой деталью, находится в Борнове, где расположены самые престижные торговые центры Измира. Проект, который имеет удачное …
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Startkey Vizyon Gayrimenkul
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