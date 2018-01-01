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Seahorse Residence

Didim, Турция
от
€170,000
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30 1
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О комплексе

2-Bed Holiday Home Для Продажи в Есилькент-Высокий Арендный Доход в Дидиме

2-комнатная квартира с общим бассейном в частном комплексе в Yesilkent– 2nd Home в Турции. Красивый 2-й дом в Дидим Турции.  Просторная квартира на продажу в Дидиме, находится очень централизованно в красивом Есилькенте и в нескольких минутах ходьбы от пляжа, Идеальный дом для отдыха или инвестиций.

Yesilkent немного более элитный, чем Altinkum, но всего в 5 минутах езды, расположенный прямо на береговой линии с прекрасными пляжами и кристально чистой водой.

Квартира Yesilkent на продажу находится в самом популярном районе и в очень центральном районе курорта, со всем, что вам может понадобиться в барах, ресторанах, магазины и супермаркеты всего в двух шагах.

Квартира с видом на бассейн имеет очень большую кухню открытой планировки и гостиную. Имеется 2 спальни. Мебель в квартире, которая предлагается на продажу меблирована полезна и в хорошем состоянии. Имеет 2 балкона. Один из балконов большой и имеет вид на бассейн. С другого балкона открывается вид на природу. 2-местные апартаменты предлагаются рынку недвижимости полностью оборудованной кухней и полностью оборудованной ванной комнатой, предлагающей уединение.

Все-всё дом для любых целей, идеально подходит для роскошного семейного отдыха или круглогодичного проживания, или отличный выбор инвестиций для покупки, недалеко от пляжа, местные удобства и центр города, виды на природу и достаточная конфиденциальность для очень высокого дохода от аренды в элитном и очень востребованном месте.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Seahorse Residence
Didim, Турция
от
€170,000
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