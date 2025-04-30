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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$655,048
;
9
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ID: 14738
ID новостройки на Realting
In CRM: 2349216
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами 60 м2.

Резиденция располагает двумя бассейнами, парковочными местами, детской площадкой, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - май 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Полы с подогревом
  • Система полива в саду
Расположение и объекты поблизости
  • Остановка общественного транспорта - 1 минута
  • Пляж, рестораны и рынок - 4 минуты ходьбы
  • Центр Бодрума - 15 минут
  • Торговые центры - 10 минут
  • Аэропорт - 30 минут

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с двумя бассейнами и круглосуточной охраной, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$655,048
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