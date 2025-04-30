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  4. Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция

Konak, Турция
от
$644,992
14.04.2025
$642,167
13.04.2025
$642,544
12.04.2025
$644,937
11.04.2025
$659,515
10.04.2025
$662,203
09.04.2025
$665,526
08.04.2025
$665,112
06.04.2025
$665,507
05.04.2025
$659,444
04.04.2025
$668,252
03.04.2025
$675,662
02.04.2025
$674,242
01.04.2025
$672,717
30.03.2025
$670,657
29.03.2025
$675,665
28.03.2025
$678,131
27.03.2025
$675,754
26.03.2025
$675,332
25.03.2025
$673,021
24.03.2025
$670,719
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19648
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371623
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Konak
  • Город
    Измир
  • Метро
    Basmane (~ 200 м)
  • Метро
    Çankaya (~ 600 м)

О комплексе

Предлагаются квартиры с панорамным видом на море.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на первой линии у моря.

Местонахождение на карте

Konak, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$644,992
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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