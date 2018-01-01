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Hisar Villa

Didim, Турция
от
€227,500
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32 1
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О комплексе

Sea View 3-Bed Двухквартирная Вилла На Продажу в Didim-Turkey Property в Дидиме, 

Дидим был очень популярным курортом в течение ряда лет, с множеством курортов, расположенных на берегах полуострова, небольшими традиционными рыбацкими деревнями до элитных яхтенных курортов, главным центром района является Дидим Алтинкум, который обладает прекрасным космополитическим чувством.

Центр Дидима вращается вокруг пристани, где вы найдете выложенные космополитическими барами, эксклюзивными качественными ресторанами и традиционными магазинами, за которыми наблюдает доминирование древнего храма Аполлона.

Ночная жизнь Дидима оживленная, вы можете провести вечеринку 24/7 вы можете расслабиться в дневное время на одном из его многочисленных уединенных пляжей и ничего не слышать, кроме звука нежных волн, брызгающих по берегам, и случайного двигателя проходящей скоростной лодки или рябь парусов яхты.

Двухквартирная вилла имеет замечательный архитектурный дизайн, состоящий из больших ворот сада с блестящей блестящей керамикой пола и небольшой ландшафтной зоны вокруг частного бассейна. Эта великолепная двухквартирная вилла имеет прекрасный вид на море. Гостиная имеет открытую кухонную планировку, а кухонные шкафы простираются вдоль ряда от функциональной кухни. Это идеальный выбор для тех, кто хочет яркую виллу с кухонными шкафами, яркой напольной керамикой и светлыми настенными красками. 2 хорошо спроектированные семейные ванные комнаты состоят из санузлов и душевых кабин. На верхнем этаже есть 3 спальни, а в одной из комнат есть балкон. Напольная керамика спален светлого цвета, точечное освещение на потолке и жалюзи на раздвижных окнах электрические.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Hisar Villa
Didim, Турция
от
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