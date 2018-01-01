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Polat Prime Villas

Didim, Турция
от
€258,000
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40 1
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О комплексе

Ключевые Готовые Современные и Роскошные Отдельные Виллы в Дидим Алтинкум Турция. 

Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и стиль жизни, а также легкий доступ к центру Алтинкум и многим другим курортам Дидим, расположенным в самом сердце полуострова, окруженного природой. Мы очень рады предложить эти совершенно новые современные отдельно стоящие виллы на продажу, проект из 16 отдельных вилл, расположенных в центре эксклюзивного города Дидим.

Дидим является одним из самых посещаемых городов провинции Айдын и находится всего в 50 км от аэропорта Бодрума. Благодаря мягкому климату, экономически эффективным расходам на проживание и множеству альтернатив, подходящих на любой вкус, это город, востребованный как инвесторами, так и людьми, которые ищут летний дом.

3 Bed Modern Detached Villas for Sale от Polat Group, лидера региона и локомотива строительного сектора... Наш новый проект, разработанный в Efeler Mahallesi, самый ценный жилой район Дидима, состоит из 16 вилл, каждая из которых имеет площадь земли 260м2 и площадь внутреннего использования 220м2, на земле 4233м2 в общей сложности.

Каждая вилла имеет отдельный вход, отдельный сад с различными фруктовыми и оливковыми деревьями и газон, интегрированный с большим уходом, и независимую садовую зону, разделенную лимонными соснами и садовыми стенами.

Каждая вилла имеет 3 спальни, в 1 из которых есть ванная комната, 2 ванные комнаты, очень большая и просторная кухня и гостиная, а также прачечная и гладильная комната.

Этот привлекательный проект, в котором традиционная архитектура региона сочетается с нашим фирменным опытом Polat Group, находится всего в 4 км от D-Marin и 3-го залива с его фасадами, облицованными натуральным камнем, отдельной парковкой, полуолимпийским открытым бассейном и солнечной террасой.

Этот привлекательный проект, где вы будете жить в мире и удовольствии со своей семьей и близкими, имеет систему безопасности с камерами 24/7, сотрудники службы безопасности, а частная парковка для каждой виллы, ждет своих новых хозяев дома.

Polat Prime, который раздвигает границы роскоши и качества с его полуолимпийским открытым бассейном, ландшафтными зонами, качеством продукции и безупречным дизайном, сделает вашу жизнь бесшовной со всеми эргономичными комнатами; гостиная и кухня имеют очень функциональный дизайн, что делает их залитыми солнцем с утра до вечера, родительская ванная комната, прачечная. Его виллы - уникальный проект, который во всех смыслах обращается к вашим мечтам и ожиданиям.

Хотя расположение Polat Prime Villas очень близко ко всем жилым районам, оно находится в очень спокойном и безмятежном месте. Это очень предпочтительное место для проживания из-за привлекательности его местоположения.

-МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ-

  • ВСТРОЕННЫЙ: FRANKE БРЕНД SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Microwave и Sink)
  • ГРАНИТ: 1-й КЛАСС Аква Гранит 60X120
  • ФИНИШИ: Винса Ревотех
  • ЗАТВОР: Винса Уинстор
  • ВИТРИФИЦИРОВАННЫЙ: Vitra
  • ГРУППА АРМАТУРЫ: ECA
  • ПАРКЕТ: AGT бренд 1-й класс 10мм Сочлененный Ламинат
  • КРЫША: Система Мегарона Кремита
  • МЕБЕЛЬ: 1-й класс Лакированный Кухонный Шкаф, Межкомнатные двери

Мы делаем вас владельцем дома с привлекательными условиями оплаты, разумными ценами и преимуществом без комиссии продаж от строительной компании. 

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
€258,000
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