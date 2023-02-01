Sierra Vista Residence

ДОСТУПНЫЙ HOLIDAY HOME- Key Ready Investment City Centre Квартира в Айдыне Турция высококлассные инвестиционные апартаменты, расположенные всего в 1 часе езды от Кушадасы, центра города для продажи.

Key Ready Investment City Centre Квартира рядом с Кушадасы – Турция высококлассные инвестиционные апартаменты, расположенные всего в 1 часе езды от Кушадасы, центра города на продажу.

Мы в Turkish Home Office рады предложить этот новый роскошный комплекс спа-апартаментов для продажи недалеко от Кушадасы, расположенный в самом центре города в престижном районе, рядом со всеми известными достопримечательностями, один из торговых центров Bamboo AVM, и недалеко от университета. Он называется Vista Residence, это совершенно новое современное и роскошное развитие. Он расположен всего в 90 минутах езды от аэропорта Измира и в 1 часе езды от Кушадаси. 5 мят до Университета и центра формирования бамбука AVM..

Ку адаси - один из известных городов Турции - это огромный город в Турции, город культуры и замечательной истории, один из самых посещаемых городов в мире. Vista Residences состоит из 84 квартир, построенных на площади 11 тысяч квадратных метров. В Vista Residences 1 + 1s были спроектированы между 69 квадратными метрами, 2 + 1s из 119 квадратных метров. Vista Residences привлекает внимание своими социальными объектами. Проект встречает своих покупателей социальными зонами, такими как крытый и открытый спортивные залы, полуолимпийский бассейн, парковка, масджид и сауна. У всех есть право собственности.

Все они предлагают отличную доходность от аренды для инвесторов в недвижимость как от долгосрочной аренды, так и от краткосрочной аренды для тех, кто любит городские перерывы. Этот недавно построенный роскошный комплекс современных квартир для продажи находится в самом центральном районе, престижном и очень востребованном месте города, всего в нескольких минутах от всех известных бамбуковых AVM и Университета Аднана Мендереса..

Расположение & Недавно Завершенные Комплексные Детали

Шумный район, который предлагает множество удобств, до которых можно добраться пешком, супермаркеты, различные магазины, школы, химики, банки и кафе, кафе, рестораны и т. Д, в то время как не более чем за 3-4 минуты на автомобиле или общественном транспорте вы найдете университеты, крупные торговые центры и больницы, как государственные, так и частные.

Комплекс предлагает как роскошный отель, так и спа-концепцию и был построен в соответствии со всеми последними правительственными строительными правилами для безопасности и изоляции, известный разработчик также завершает каждый дом по самым высоким стандартам.

Три башенных блока построены на земельном участке площадью 11 000 м2, два жилых блока по 13 этажей. Ассортимент жилых помещений включает в себя просторные роскошные апартаменты с 1-3 спальнями, дома на более высоком этаже, предлагающие потрясающую природу и вид на город, все с использованием ряда роскошных удобств и услуг на месте, в том числе;

Открытый бассейн

Солнечные террасы

Детская игровая площадка

Оборудованный тренажерный зал

Спа-центр с Сауной

Ландшафтные сады

Жители защищен парковочный гараж

24/7 Прием

Генератор электроэнергии

Лифты в каждом блоке

Центральное спутниковое ТВ

CCTV

Рынок

Камелия

Масджид

Жилые Единицы Доступные и Цены

Большая Гарантия Аренды

Особенности блока

Все два блока предлагают безопасный входной вестибюль, каждый из которых обеспечивает доступ ко всем этажам через лифты или лестницы, каждый блок вводится через стальную дверь безопасности и все подключены к входу в вестибюль с помощью видеодомофона.

1-комнатные апартаменты предлагают открытую планировку, все они предлагают полностью оборудованную современную кухню с достаточными блоками и гранитными рабочими поверхностями, и все они установлены с рядом встроенных белых товаров - духовка, плита, вытяжной вентилятор, микроволновая печь и холодильник/морозильник.

Современные и довольно роскошные ванные комнаты полностью плиточные от пола до потолка, в то время как остальные площади пола предлагают смесь теплого ламината и дальнейшей керамической плитки пола, каждый дом оснащен централизованной системой отопления и кондиционирования воздуха.

Все номера предлагают большие балконы для открытого жилого пространства с видом на город или природу, а во всех номерах предлагается достаточное естественное освещение и современные функции вечернего освещения.

Все эти новые роскошные апартаменты для продажи недалеко от Кушадасы отмечают все правильные коробки для регулярных посещений города для отдыха или бизнеса, идеально расположенный и подходящий для круглогодичного проживания в центре города, или отличный выбор высокого класса для инвестиций в Турции, предлагая очень центральное место с престижным почтовым индексом, пешая прогулка до более чем достаточных удобств, очень легкий доступ к достопримечательностям города, всем городским районам и аэропортам, а также возможность потрясающего вида на природу.

Свяжитесь с турецким Министерством внутренних дел сегодня для получения более подробной информации, цен и текущей доступности, и наша дружная команда консультантов по недвижимости Didim ответит на все ваши вопросы по недвижимости в Турции, предложите представление о возможной доходности аренды и проведет вас через каждый шаг процесса покупки недвижимости в Турции.

Министерство внутренних дел Турции может предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС