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Moonlight Complex

Didim, Турция
от
€105,000
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25 1
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О комплексе

Продается квартира с 3 спальнями, полностью меблированная двухуровневая квартира с кухней открытой планировки и 2 полностью оборудованными семейными ванными комнатами, находится в популярном и развивающемся районе района Эфелер.  Спальни просторные и светлые, с нейтральными тонами на всем протяжении. Коммунальный бассейн является ключевой особенностью этого свойства, поскольку он охватывает большую часть внешней области. Он имеет огромную частную террасу на крыше, идеально подходящую для принятия солнечных ванн или в качестве безмятежной зоны для отдыха с книгой и кофе. Двухуровневая квартира с 3 спальнями в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазинов, рынков, баров и ресторанов.

Вы можете найти широкий спектр ежедневных удобств в местном районе для круглогодичного проживания; вы можете найти гораздо больше в центре города; вы можете найти оживленную ночную жизнь, веселая ярмарка, аквапарк и песчаные пляжи в Алтинкуме.

Центр Дидима находится немного вглубь от побережья. Тем не менее, он имеет легкий доступ к морю и песчаным пляжам на местном транспорте или в нескольких минутах ходьбы, и он предлагает хороший выбор удобств с магазинами, больницами, почтовым отделением, супермаркеты и рестораны. Центр города предлагает традиционную атмосферу с более расслабляющими барами и кафе, в отличие от оживленного курорта Алтинкум.

В целом, прекрасная квартира, которая идеально расположена с легким доступом к удобствам, идеальным отдыхом или круглогодичным жилым домом с потенциальным годовым доходом от аренды.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Moonlight Complex
Didim, Турция
от
€105,000
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