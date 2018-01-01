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Greenhill Villa

Didim, Турция
от
€460,000
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29 1
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О комплексе

4-Спальня Отдельная Вилла На Продажу в Есильтепе-Холидей Дом в Дидиме

эсильтепе находится в 15 км от центра Дидима, в 8 км от озера Бафа, в 10 км от Акбука и в 5 км от пляжа Февзипаса. Благодаря своей увлекательной природе, это одно из мест, где царит тишина, могут расти оливковые деревья, различные цветы и все природные растения. Расположенная в Есильтепе Дидим, в 1 часе и 30 минутах от аэропортов Бодрума и Измира, эта отличная вилла с 4 спальнями предлагается на продажу.

Он обеспечивает комфортную среду, где вы можете дышать с его большим садом и 700 квадратных метров земли для тех, кто хочет жить в Дидиме для летней резиденции и круглый год. Вы будете наслаждаться видом на всю природу Есильтепе из сада и 3 балконами отдельно стоящей виллы с 4 спальнями. Когда вы войдете в сад великолепной виллы через ворота сада, вас встретит его частный бассейн, камелия и большая частная солнечная терраса, а также ландшафтную зону и недавно посаженные небольшие сосны и пальмы.

С точки зрения безопасности сад окружен стеной, и все окна работают с электрической системой затвора. Гостиная и кухня спроектированы отдельно в этой вилле, с напольной плиткой в сером, глянцевых настенных красках в светлых тонах, и стильное и ярко оформленное настенное искусство для раздела ТВ-блока. Двери виллы белые, открытая кухня отделена от гостиной, а кухонные шкафы яркие с качественным мастерством и цветом. В садовую веранду можно попасть отдельно от кухни и гостиной. Внутренние лестницы виллы широкие, а полезные промежуточные коридоры просторные. Есть 2 семейные общие ванные комнаты, одна ванная комната и один туалет, изготовленные из качественных материалов и чистого изготовления. Вилла с интеллектуальной системой предлагается для продажи с гардеробной, подогревом пола, парковкой и автоматической системой орошения в саду. Если вы хотите испытать как праздничную жизнь, так и деревенскую жизнь с ее отдаленным садом в толпе города, эта вилла в Есильтепе - это место для вас.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Greenhill Villa
Didim, Турция
от
€460,000
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Застройщик: Polat Group
Отличная 3-Спальная Вилла Для Продажи в Дидиме - Отдых Дом Для Продажи в Дидиме Мы рады предложить эту просторную двухкомнатную виллу с 3 спальнями на частном комплексе с большим общим бассейном. Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Дидим Турции. Жемчужина Эгейского моря, пляжи Дидим Алтинкум - популярный туристический город для тех, кто хочет поплавать, позагорать, совершить прогулку на лодке и заняться водными видами спорта. Великолепная вилла, завершенная в целом своим идеальным внешним видом и отделкой, это идеальная инвестиция для отдыха и круглогодичного жилого дома на побережье Эгейского моря Дидим с его 3 спальнями. Бассейн для взрослых и детей, образованный сочетанием двухквартирных вилл в частном комплексе, привлекателен для тех, кто хочет быть рядом со всеми удобствами. Солнечные лучи проникают весь день со всех сторон виллы, которая имеет большие балконы и террасы. Когда вы входите в лестницу, состоящую из нескольких ступеней, патио-зона виллы и садовая мебель приветствует вас. Вы можете посмотреть вид на бассейн с веранды дуплексной виллы с 3 спальнями и выпить чай. Когда вы входите в виллу, есть большая гостиная. Кухня отдельная, а кухонные шкафы высокого качества и в хорошем состоянии. Отделка гостиной стильная и из гостиной можно выйти на очень большой балкон. Все спальни большие, светлые, открыты на балкон и террасу. Террасы и балконы широкие и удобные в использовании. Великолепные двухместные виллы предлагаются на продажу, так как полностью меблированные имеют 2 семейные ванные комнаты и одну ванную комнату. Он расположен в очень центральном месте рядом с местными магазинами, рынком, ресторанами, кафе и открытым рынком (пазаром) и готов к заселению. Он находится в 30 минутах ходьбы от Алтинкума и в 10 минутах ходьбы от центра Дидима. Двухквартирная вилла представлена агенту по недвижимости как меблированная. Мы рекомендуем вам увидеть эту просторную и красивую виллу, прежде чем принимать решение о поиске виллы. Это собственность, ценная для денег, и у нее есть все необходимые документы. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС. ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Вилла Виллы на двух хозяев на стадии строительства в масштабном проекте
Аванос, Турция
от
€167,631
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые виллы в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе на продажу представлены пентхаусы 2+1 площадью 78,4 и 86 квадратных метров. Расстояние до моря 1500 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море.В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
Вилла Комплекс частных вилл 3+1 в районе Енибоазджи, Газимагуса
Вилла Комплекс частных вилл 3+1 в районе Енибоазджи, Газимагуса
Аванос, Турция
от
€346,821
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь вилл от 127,87 до 177,13 квадратных метров. Расстояние до моря 3500 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
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