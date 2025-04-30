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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция

Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция

Чешме, Турция
от
$418,334
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25097
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425235
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Чешме

О комплексе

Проект состоит из 77 отдельных комфортабельных вилл и 45 апартаментов с различными планировками.

Каждая вилла имеет бассейн 35 м2 и сад.

Особенности проекта:

  • парк
  • спортивные площадки
  • зеленые зоны
  • тренажерный зал
  • открытый бассейн
  • клуб
  • зона для мероприятий
  • зоны отдыха
  • детская площадка
  • беговые и пешеходные дорожки
  • кафе-ресторан
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - июнь 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
  • Алачаты - 3 км
  • Пляж Илыджа - 5 км
  • Порт - 6 км
  • Измир - 75 км
  • Аэропорт - 84 км

Местонахождение на карте

Чешме, Турция

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция
Чешме, Турция
от
$418,334
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