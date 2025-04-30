Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и спортивными площадками, Измир, Турция

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Современный комплекс с квартирами 2+1 и 3+1 в районе Чешмели с инфраструктурой отеля!
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн, аквапарк
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Беседки
Баскетбольная площадка
Беседки
Футбольное…
Это назначение, по которому будет использоваться квартира, и личные предпочтения. Кто-то планирует проживать в апартаментах непрерывно, кто-то – проводить отпуск, а кому-то интересно получение пассивного дохода от аренды. Квартира, которую мы хотим вам предложить, отлично подойдет для всех э…
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