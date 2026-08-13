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Новостройки в Narlidere, Турция

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Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Жилой комплекс Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Турция
от
$254,801
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
В месте Нарлидере вы окажетесь в лесах Балчовы и поверните лицо к знаменитому виду залива Измир. Одной из сторон будет торговый центр İstinye Park и Agora, а другой - популярные курорты Эгейского моря, такие как Сеферихисар, Урла и Чешме. Короче говоря, он намеревается окружить вас счастьем …
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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