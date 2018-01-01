Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция

Мраморноморский регион, Турция
Обзор:
Avrupa Konutlari - это специальное сооружение, расположенное между городом и лесом. Это развитие предназначено для людей, которые хотят сосуществовать с природой и жить в обстановке, покрытой соснами. Avrupa Homes стремится помогать людям, которые не ставят под угрозу свое счастье или счастье своих близких. Инвестируйте в свою независимость и дом, который делает вас счастливыми со всех сторон.
Зачем покупать эту недвижимость:
Удобный доступ к главной магистрали.
На месте роскошные удобства.
Просторное открытое пространство.
Подходит для гражданства.
Расположение:
Отель Avrupa Konutlari Camlivadi расположен в Кагитане, Стамбул, недалеко от автомагистрали ТЕА, очень оживленного района. Международные объекты, включая Мемориальную больницу и Коланскую международную больницу, находятся недалеко от резиденции. Ближневосточный университет, Американский университет и Университет Босфора являются одними из самых близких международных университетов. Отель Maslak находится всего в 3 минутах езды от станции Avrupa Konatlari в центре Стамбула, а ближайшая автобусная остановка, станция метро Mecidiyekoy и станция Kagithane - все в 5 минутах езды.
Расстояния:
Одна минута от шоссе ТЕА; две минуты от Хаварая ( Монорельс ); и две минуты от Vadi Istanbul Mall.
5 минут от моста ФСМ.
25 минут от аэропорта Стамбула.
3 минуты от Маслака.
Цены и доступность:
1 + 1 имеет размер 105 м2 и начинается с 650 000 долларов США.
2 + 1 с размером 103 м2 и начальными затратами в США $ 694 000.
Цены на 3 + 1, площадью 172 м2, начинаются с 926 000 долларов США.
4 + 1 с размером 207 м2 и ценой, начинающейся с 1,266 000 долларов США.
5 + 1 - это здание площадью 239 м2 с ценами, начинающимися с 1,565,000 долларов США.