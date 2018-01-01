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Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
€165,000
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14
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О комплексе

Апартаменты в современном жилом комплексе у озера.

Инфраструктура комплекса:

  • бассейн
  • бар у бассейна
  • парк
  • фитнес-центр
  • сауна
  • игровые площадки для всех возрастов
  • костровые зоны на открытом воздухе
Особенности квартир

Комплекс предлагает апартаменты с 1 или 2 спальнями.

Расположение и объекты поблизости

Бодрум — столица ночной жизни страны с рекордной плотностью баров, ночных клубов, ресторанов и дискотек на квадратный километр.

Нынешний Бодрум стоит на месте древнего города Галикарнаса, где находился знаменитый Галикарнасский мавзолей (353 г. до н. э.), одно из 7 чудес света.

Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.

Местонахождение новостройки
Бодрум, Турция

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Апартаменты с видом на озеро в новом жилом комплексе с бассейном и фитнес-центром, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
€165,000
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Агентство: W Estates
Обзор: Avrupa Konutlari - это специальное сооружение, расположенное между городом и лесом. Это развитие предназначено для людей, которые хотят сосуществовать с природой и жить в обстановке, покрытой соснами. Avrupa Homes стремится помогать людям, которые не ставят под угрозу свое счастье или счастье своих близких. Инвестируйте в свою независимость и дом, который делает вас счастливыми со всех сторон.    Зачем покупать эту недвижимость: Удобный доступ к главной магистрали.  На месте роскошные удобства.   Просторное открытое пространство.  Подходит для гражданства. Расположение: Отель Avrupa Konutlari Camlivadi расположен в Кагитане, Стамбул, недалеко от автомагистрали ТЕА, очень оживленного района. Международные объекты, включая Мемориальную больницу и Коланскую международную больницу, находятся недалеко от резиденции. Ближневосточный университет, Американский университет и Университет Босфора являются одними из самых близких международных университетов. Отель Maslak находится всего в 3 минутах езды от станции Avrupa Konatlari в центре Стамбула, а ближайшая автобусная остановка, станция метро Mecidiyekoy и станция Kagithane - все в 5 минутах езды. Расстояния:   Одна минута от шоссе ТЕА; две минуты от Хаварая ( Монорельс ); и две минуты от Vadi Istanbul Mall.  5 минут от моста ФСМ.  25 минут от аэропорта Стамбула.  3 минуты от Маслака. Цены и доступность: 1 + 1 имеет размер 105 м2 и начинается с 650 000 долларов США.  2 + 1 с размером 103 м2 и начальными затратами в США $ 694 000.  Цены на 3 + 1, площадью 172 м2, начинаются с 926 000 долларов США.  4 + 1 с размером 207 м2 и ценой, начинающейся с 1,266 000 долларов США.  5 + 1 - это здание площадью 239 м2 с ценами, начинающимися с 1,565,000 долларов США.
Жилой комплекс Элитный комплекс премиум класса на большой территории в Каргыджаке
Жилой комплекс Элитный комплекс премиум класса на большой территории в Каргыджаке
Аванос, Турция
от
€292,000
Сдача в: 2026
Застройщик: Stay Property
Выставлены на продажу новые квартиры в Каргыджаке.В жилом комплексе представлены апартаменты различных типов и планировок - 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 72 до 429 м2. Расстояние до моря 3500 метров.Если вам нужны новые квартиры среди хвойного леса, то вам в Каргыджак: один из самых зеленых и живописных районов Алании, в 13 км от ее центра. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. В Каргыджаке преимущественно новая недвижимость, район молодой и элитный. Много жилых комплексов на первой береговой линии с прямым видом на море. При этом, конечно же, стоит учитывать, что новостройки в Каргыджаке – отличное вложение денег.Инфраструктура района: супермаркеты Migros, А101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Жилой комплекс OBA PRIVILEGE APARTMENTS
Аланья, Турция
от
€184,000
Сдача в: 2024
Агентство: Deral Group Investment
Алания, Оба До пляжа : 3.000 м Этажей: ground + 4 Начало строительства:март 2023 Сдача в эксплуатацию:декабрь 2024 🌏Инфраструктура комплекса:  * детский бассейн  * детская площадка  * кинотеатр под открытым небом  * зоны отдыха  * место для занятия йогой  * working space  * библиотека  * бильярд  * настольный теннис  * закрытый бассейн  * турецкая баня  * сауна  * соляная комната  * паровая  * джакузи  * зона отдыха  * тренажёрныйл зал  * детская игровая комната  * кафе  * открытый бассейн (700 м²), джакузи 👍Особенности комплекса: -шатл до моря -огороженная территория -закрытая парковка ( 252 парковочных места ) -Wi-Fi -спутниковое TV -подстветка территории и фасадов -электрогенератор 🏡Апартаменты: 1+1 - 51m2 от 184.000€ 2+1 Дуплекс - 99 - 108m2 276.000€ 3+1 Дуплекс 104m2 + Сад 35m2 430.000€ Комплектация апартаментов:  👉входная стальная дверь, видеодомофон 👉встроенная мебель на кухне и в ванных комнатах 👉встроенный шкаф в коридоре 👉полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина ) 👉кондиционер в каждой комнате 👉подогрев полов в ванной комнате 👉душевые кабины 👉сантехника 👉электрический водонагреватель 🔥 Подходит для получения гражданства Турции Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50% Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Квартира в Алании. Квартира в Анталии. Квартира в Стамбуле. Квартира в Мерсине. Квартира в Измире. Квартира Анталья. Квартира Аланья. Недвижимость Турция. Недвижимость в Турции. Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Планируете покупку недвижимости в Турции? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
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