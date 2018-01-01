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Люкс Вилла у моря в Чешме

Cumhuriyet Mahallesi, Турция
от
€570,000
;
25
Описание Описание
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О комплексе

На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой 

Территория Жилого Комплекса 7500 м2 

Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн 

Площадь Виллы:

Брутто :120 м2

Нетто: 85 м2

1. Этаж:

- Двор

- Зал

- Открытая кухня

- Санузел 

2. этаж: 

-2 спальни

- ванная

- задний двор 

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Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений.

В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества. 
 

 

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
Инфраструктура рядом
Аэропорт 100 м
Море 0 м

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Люкс Вилла у моря в Чешме
Cumhuriyet Mahallesi, Турция
от
€570,000
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