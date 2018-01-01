Люкс Вилла у моря в Чешме

На берегу Эгейского моря, райский уголок Дальян Сакызлыкой
Территория Жилого Комплекса 7500 м2
Проект состоит из 2 блоков, у каждого блока есть свой бассейн
Площадь Виллы:
Брутто :120 м2
Нетто: 85 м2
1. Этаж:
- Двор
- Зал
- Открытая кухня
- Санузел
2. этаж:
-2 спальни
- ванная
- задний двор
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Уникальное месторасположение в сочетании с первоклассным качеством застройки, современным дизайном и профессиональным управлением обеспечит Вам комфортный образ жизни и гарантирует надёжность Ваших вложений.
В строительстве комплекса использованы только сертифицированные материалы, соответствующие международным стандартам качества.
|Аэропорт
|100 м
|Море
|0 м