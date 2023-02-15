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Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция

Meselik, Турция
от
€765,757
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20
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О комплексе

Роскошный жилой комплекс состоит из 80 двухэтажных и 20 трёхэтажных таунхаусов. Каждый дом имеет участок 175 м2, частный бассейн, сад и парковку. Из окон открывается вид на озеро. Также в комплексе есть волейбольный, баскетбольный и футбольный корт, а кроме того частный пляж. Дома построены из качественных материалов, будет оборудована система "умный дом". Владельцы смогут через приложение на телефоне или с помощью управляющий компании заказать различные услуги - шаттл в аэропорт, уборку дома, услуги прачечной.

Расположение и объекты поблизости

Всего за 15 минут можно добраться в аэропорт.

Местонахождение новостройки
Meselik, Турция

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Новый жилой комплекс таунхаусов с частным пляжем в Бодруме, Мугла, Турция
Meselik, Турция
от
€765,757
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