Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.

Вилла с четырьмя спальнями с полным видом на море в Бодруме.
Этажность: 2
Кол-во спален: 4
Кол-во гостиных: 1
Кол-во сан-узлов: 5
Общая площадь: 250 м2
Площадь участка: 381 м2
Частный сад
Частный бассейн
Частная парковка
Система "умный дом"
Солнечные панели
Система подогрева пола
Инфраструктура кондиционирования VRF
Частный резервуар для воды (20 тонн)
Расстояние до моря: 150 метров
Доступно гражданство и вид на жительство Турции
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