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  4. Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.

Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.

Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
BTC
26.9646868
ETH
1 413.3345187
USDT
2 241 279.0413715
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Вилла с четырьмя спальнями с полным видом на море в Бодруме.

Этажность: 2
Кол-во спален: 4
Кол-во гостиных: 1
Кол-во сан-узлов: 5

Общая площадь: 250 м2
Площадь участка: 381 м2

Частный сад
Частный бассейн
Частная парковка

Система "умный дом"
Солнечные панели
Система подогрева пола
Инфраструктура кондиционирования VRF
Частный резервуар для воды (20 тонн)

Расстояние до моря: 150 метров

Доступно гражданство и вид на жительство Турции 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Вилла с четырьмя спальнями в Бодруме в 150 метрах от пляжа.
Бодрум, Турция
от
$2,27 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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