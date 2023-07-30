Polat Life Complex

Современные апартаменты с 1,2 и 3 спальнями и дуплексы полностью меблированы и готовы к переезду в – Direct From Developer
Мы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить комплекс Polat Life, который является нашей собственной разработкой, расположенной в Дидиме недалеко от Марина Роуд.
Совершенно новая, современная и роскошная двухкомнатная квартира с 3 спальнями с огромной частной террасой на крыше. Мы предлагаем три спальни, семейную ванную комнату, отдельный гардероб, просторный, светлый и светлый просторный салон и кухню открытой планировки. Вы войдете в двухуровневую квартиру со стальной двери, есть прихожая с выходом в две спальни и туалет.
С широкой лестницей вы достигнете верхнего этажа, где вы найдете главные спальни и семейную ванную комнату. Просторный светлый и светлый салон и кухня открытой планировки также находятся на верхнем этаже. С двойной проскальзывающей дверью вы получите доступ к большой частной террасе на крыше.
Двухуровневая квартира - это готовое к использованию место жительства со всем кухонным оборудованием, белыми товарами, мебелью для спальни и гостиной и уличной мебелью. Предлагается на рынке недвижимости Didim с мебелью, как видно на фотографиях, с электрическими ставнями, москитными сетками, современной оборудованной кухней и ванными комнатами.
Это недвижимость стоимостью в деньги с привлекательным ценником и планом беспроцентной оплаты до 3 лет.
Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания в Didim Turkey. Слишком хорошо, чтобы его пропустили. Отличные объекты сайта. Эти современные апартаменты и дуплексы в Дидиме на продажу находятся примерно в 3,5 км от пляжа Алтинкум. Несмотря на то, что в этом районе вы найдете множество местных магазинов, баров и ресторанов в нескольких минутах ходьбы, а также городской микроавтобус на пляжах, курортный центр и другие районы вокруг прекрасного полуострова Эгейского моря для тех, кто любит выходить и собирается исследовать местную местность более глубоко. 50 Квартир расположены в обнесенной стеной и закрытой среде, 2 отдельных современных квартала, которые будут окружены обширными ландшафтными садами, которые предлагают,
Идеально подходит как для дома отдыха, так и для круглогодичного проживания. Вы будете чувствовать себя привилегированным в этом комплексе, спроектированном с вашим комфортом и приоритетами с учетом его жизненного пространства.
В целом, эта современная квартира станет идеальным домом для семьи, которая хочет переехать или отдохнуть с большим общим бассейном, отлично подходит для отдыха для семей или идеальной инвестиции в Дидим, недалеко от местных удобств, в нескольких минутах езды от пляжа и центра города, с большим количеством открытого жилого пространства, отличным расположением.
Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…
С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
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