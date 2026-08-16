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Новостройки в Фоче, Турция

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Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Вилла 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
от
$817,966
Год сдачи 2023
Наши 2 роскошных триплексных виллы с 225 м2 4 + 1 отдельно стоящий бассейн площадью 50 м2 на участке площадью 650 м2 с великолепным видом, в непосредственной близости от Фочакёя, Район Енибагарасы продается в конце июня. Материалы 1-го класса используются в домах нашей виллы с особым видом…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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