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Новостройки в Bayrakli, Турция

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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$695,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге ...................…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
$666,933
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система без…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
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Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
$188,728
Год сдачи 2023
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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