Новостройки в Bayrakli, Турция

Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Университет Эге .................................................................. .7,3 км
Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км
Яшарский университет .................................. 5,5 км
Международная больница Medicana ............... 500 м
Ege City Частная больница ............................. 2.0 км
Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км
Парк культуры ............................. 2,0 км
Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км
Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км
Алакати Чесме .................................................. 55 минут
Urla.................................................. ...............................40 мин
Маниса .............................................................................................................................................................................................................................................................
Айдын .................................................. .........................55 мин
Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Библиотека
- игры
- Мини кинотеатр
- Офис
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
79,1 м2 брутто
2 + 1
130,3 м2 брутто
3 + 1
204,5 - 278,9 м2 брутто
4 + 1
252,7 - 339,6 м2 брутто
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча
РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал
Оборудование
-Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона?
Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует элегантности.
В проекте, который расположен в привилегированном месте, план макета, его специальное местоположение и условия окружающей среды были разработаны путем тщательного изучения. Проект состоит из 235 независимых секций. В проекте 54 1 + 1 резиденции и 36 2 + 1 резиденции; Есть 136 офисов и 9 уличных магазинов, 74 из которых 1 + 1, 42 - 2 + 1, а 20 - 3 + 1. Объединяя бизнес и повседневную жизнь, Velux привносит энергию города в ваше жизненное пространство.
Станция метро: 300м
Избан: 800м
Форум Bornova Mall: 4,5 км
Алсанчак: 4 км
Университет Эге: 6 км
Каршияка: 7 км
Аэропорт: 20 км