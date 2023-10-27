Новостройки в Bayrakli, Турция

Bayrakli, Турция

от €631,333

156–313 м² 6

Сдача в: 2023

Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации