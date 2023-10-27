Новостройки в Bayrakli, Турция

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Продажа новостроек в Bayrakli

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Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Резиденция Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€657,902
Площадь 204 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Проект расположен в центральной части города, в 720 метрах от моря, этот волшебный проект расположен в самом сердце района Алсанчак, недалеко от транспортной развязки, рядом с одной из крупнейших частных больниц в Измире - Медикана.   РАСПОЛОЖЕНИЕ Университет Эге .................................................................. .7,3 км Больница Dokuz Eylül ..................... 8,7 км Яшарский университет .................................. 5,5 км Международная больница Medicana ............... 500 м Ege City Частная больница ............................. 2.0 км Университетская клиника Эгейского моря ............................ 6,2 км Парк культуры ............................. 2,0 км Порт Алсанчак ................................................... ..2.0 км Аэропорт Аднан Мендерес ............................. 18 км Алакати Чесме .................................................. 55 минут Urla.................................................. ...............................40 мин Маниса ............................................................................................................................................................................................................................................................. Айдын .................................................. .........................55 мин Kusadasi ..........................................................................................................................................................................................................................................................   СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА   - Открытый бассейн - Детский бассейн - кафетерий - Закрытая парковка - Фитнес, пилатес и центры йоги - Спа и сауна - раздевалки для мужчин и женщин - Лобби и гостиный уголок - Библиотека - игры - Мини кинотеатр - Офис - Безопасность 24 часа - Система видеонаблюдения   ОБОРУДОВАНИЕ   - Встроенная техника - Система отопления и охлаждения VRV - Счетчики воды и электричества - Генератор - Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров - Террасы - Частный сад на первом этаже квартир - Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах   БЕЗОПАСНОСТЬ - Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах - Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения - Пожарные шкафы на этажах - охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах   Проект состоит из 3 блоков из 843 квартир с различными вариантами планировки от 1 + 1 до 4 + 1.   Квартира отснятая 1 + 1 79,1 м2 брутто   2 + 1 130,3 м2 брутто   3 + 1 204,5 - 278,9 м2 брутто 4 + 1 252,7 - 339,6 м2 брутто  
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Резиденция The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Турция
от
€631,333
Площадь 156–313 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Все у вас под рукой в Измире; транспортные сети, торговые центры, удивительное жилое пространство... Социальные сферы жизни: Открытый бассейн и детский бассейн Фитнес, Зал Пилатес и Терраса Йоги Детская игровая площадка -Workstation Сауна и парная -Лобби и зоны отдыха -24-часовая система безопасности камеры -24/7 Безопасность -Парковка Гараж - Приемная служба -Встреча   РАССТОЯНИЯ -Медикана Международная Больница -Ясарский университет Университетская больница Эге -Докуз Эйлул университет Аэропорт Аднан Мендерес Станция метро Хилал Оборудование -Встроенный в -Отопление и охлаждение системой Vrv -Немноголовая система отопления -Smart Home с системой автоматизации -Генератор для общих зон Система автоматизации -Разработано с инфраструктурой KNX, IOT ( Интернет вещей ) совместимая система умного дома -Система и система с сенсорной панелью автоматизации на входах в квартиру управления мобильными приложениями -Общие системы безопасности: управление отключением электричества и воды, пожаротушение и работа, интегрированные с системой автоматизации от аварийных ситуаций затопления -Центральная система вызова лифта -Освещение, кондиционер, контроль штор -Sip-система IP-домофонов ( прием с облачной операционной системой ) звонки на мобильные телефоны, когда владельца квартиры нет дома. видеозвонок с вашего телефона ) 1 год бесплатной подписки -Совместимость с умными помощниками, такими как Siri, Alexa и Google Home T-hanks для интеграции IFTTT, совместимых бытовой техники, осветительных приборов и интеллектуальных роботов для очистки, много подключенных к Интернету возможностей для управления объектом из интеллектуальных домашних систем -Консьерж-система, совместимая с мобильными приложениями нового поколения ( общего пользования бронирование с мобильных телефонов, управление уведомление об объявлениях ) -Безопасная для умной домашней системы с мобильными устройствами из любой точки мира доступ к объекту -Электронная почта и услуги Push-уведомлений для мобильных устройств пользователей передача информации
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Резиденция A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Турция
от
€178,654
Площадь 84–212 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Должны ли мы принять город с солнцем, которое поднимется к вашему дому через четыре сезона? Вы увидите столичную жизнь с совершенно другого взгляда в этом проекте, где вы сможете насладиться синим цветом в полной мере с его домами и офисами, прилегающими к морю, и где качество соответствует элегантности. В проекте, который расположен в привилегированном месте, план макета, его специальное местоположение и условия окружающей среды были разработаны путем тщательного изучения. Проект состоит из 235 независимых секций. В проекте 54 1 + 1 резиденции и 36 2 + 1 резиденции; Есть 136 офисов и 9 уличных магазинов, 74 из которых 1 + 1, 42 - 2 + 1, а 20 - 3 + 1. Объединяя бизнес и повседневную жизнь, Velux привносит энергию города в ваше жизненное пространство. Станция метро: 300м Избан: 800м Форум Bornova Mall: 4,5 км Алсанчак: 4 км Университет Эге: 6 км Каршияка: 7 км Аэропорт: 20 км
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