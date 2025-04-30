Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция

Эксклюзивный проект, в котором можно наслаждаться как покоем, так и развлечениями одновременно. В то время как окружающая зелень предлагает проблеск природы, инновационная архитектура сочетает современную фактуру с региональной аутентичностью. Проект разработан так, чтобы вы чувствовали себя особенными благодаря частному пляжу и другим роскошным удобствам. Комплекс включает 48 вилл с частными бассейнами и видом на море, 196 апартаментов.
Инфраструктура комплекса:
Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.
Бухты:
Стратегические локации:
Центры притяжения:
Ближайшие школы: