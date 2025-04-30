Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция

Эксклюзивный проект, в котором можно наслаждаться как покоем, так и развлечениями одновременно. В то время как окружающая зелень предлагает проблеск природы, инновационная архитектура сочетает современную фактуру с региональной аутентичностью. Проект разработан так, чтобы вы чувствовали себя особенными благодаря частному пляжу и другим роскошным удобствам. Комплекс включает 48 вилл с частными бассейнами и видом на море, 196 апартаментов.

Инфраструктура комплекса:

парк 140 000 м²

пляжная зона 15 800 м²

беговые и прогулочные дорожки 2,5 км

пляжный ресторан 600 м² с баром

бассейны

многофункциональный пирс

детская площадка

социальный центр

магазины, супермаркет

Турецкая баня, сауна

фитнес-центр

бутик отель

Расположение и объекты поблизости

Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.

Бухты:

Демирбюкю – залив проекта

Залив Кеннет — 5 минут

Гёльтюркбюкю – 8 минут

Гюндоган - 12 минутЯлыкавак – 15 минут

Стратегические локации:

Перекресток Торба – 5 минут

Аэропорт Милас-Бодрум – 35 минут

Центр Бодрума – 10 минут

Больница Аджибадем – 30 минут

Центры притяжения:

Пальмарина Бодрум - 15 минут

Пристань Тургутрейса – 20 минут

Милта Бодрум Марина - 10 минут

Ближайшие школы: