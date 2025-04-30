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Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$1,86 млн
;
20
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Описание Описание
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ID: 26393
ID новостройки на Realting
In CRM: 2459214
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Эксклюзивный проект, в котором можно наслаждаться как покоем, так и развлечениями одновременно. В то время как окружающая зелень предлагает проблеск природы, инновационная архитектура сочетает современную фактуру с региональной аутентичностью. Проект разработан так, чтобы вы чувствовали себя особенными благодаря частному пляжу и другим роскошным удобствам. Комплекс включает 48 вилл с частными бассейнами и видом на море, 196 апартаментов.

Инфраструктура комплекса:

  • парк 140 000 м²
  • пляжная зона 15 800 м²
  • беговые и прогулочные дорожки 2,5 км
  • пляжный ресторан 600 м² с баром
  • бассейны
  • многофункциональный пирс
  • детская площадка
  • социальный центр
  • магазины, супермаркет
  • Турецкая баня, сауна
  • фитнес-центр
  • бутик отель
Расположение и объекты поблизости

Бодрум как курорт очень популярен в самой Турции среди обеспеченных местных жителей – наиболее премиальный и элитный курорт. Именно в Бодруме отдыхают политики, звезды и спортсмены Турции.

Бухты:

  • Демирбюкю – залив проекта
  • Залив Кеннет — 5 минут
  • Гёльтюркбюкю – 8 минут
  • Гюндоган - 12 минутЯлыкавак – 15 минут

Стратегические локации:

  • Перекресток Торба – 5 минут
  • Аэропорт Милас-Бодрум – 35 минут
  • Центр Бодрума – 10 минут
  • Больница Аджибадем – 30 минут

Центры притяжения:

  • Пальмарина Бодрум - 15 минут
  • Пристань Тургутрейса – 20 минут
  • Милта Бодрум Марина - 10 минут

Ближайшие школы:

  • Колледж TED в Бодруме – 30 минут
  • Бодрумский частный колледж Мармара – 25 минут
  • Бодрумский колледж Бахчешехир – 26 минут
  • Частная средняя школа AKEV в Бодруме - 20 минут

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Элитный комплекс квартир и вилл «под ключ» с частным пляжем и высококлассным сервисом, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$1,86 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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