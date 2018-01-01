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Akbuk Bay Villas

Didim, Турция
от
€310,000
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17 1
Описание Описание
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О комплексе

Недавно построенная 3-Bed Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-650 м от пляжа

3 спальни, частный бассейн, частный сад и 650m от моря в Акбуке. Отличная недавно построенная отдельно стоящая вилла для продажи.

Он расположен в районе Акбук, где доступны малоэтажные отдельно стоящие виллы с видом на природу и море. Это великолепная вилла с жилой площадью 150 м2 и 3 спальнями. Дизайн виллы, которая состоит из семейной ванной комнаты и балкона, будет доставлен роскошно и современно. Вы сможете насладиться уникальным видом на Акбук с его частной ландшафтной зоной и собственным большим садом виллы. Окна виллы широкие. Материалы, используемые для паркетов пола, настенных красок и дверей, имеют первое качество. Ванные шкафы, душевая кабина и напольная керамика очень стильные.

Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет идеальную береговую линию по своей длине, и в Акбуке есть небольшие бухты.  Залив Акбук, где скрупулезно сочетаются все цветовые тона зеленого и синего. Это место предпочитают те, кто хочет жить вдали от шума с низкой влажностью с чистым морским воздухом. Акбук - это долгое путешествие, где гостям из-за рубежа предоставляется возможность заняться морскими видами спорта и открыть для себя природу.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Akbuk Bay Villas
Didim, Турция
от
€310,000
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Сделка 3-Спальная Вилла На продажу в Алтинкум-2-й Дом в Турции. Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 3 спальнями с идеальным является незабываемой инвестицией в недвижимость в Дидиме. Двухквартирная вилла в пределах 180 квадратных метров жилой площади завораживает своим частным садом, ландшафтный дизайн и крытый внутренний дворик.Внешняя садовая дверь двухквартирной виллы защищена длинными стенами. Сад окружен стенами и на стенах есть лампы, чтобы освещать виллу вечером. Плитка пола яркая, настенные краски светлые и освещение потолка интересное. Открытая кухня и гостиная спроектированы, кухня полезна, а кухонные шкафы первого качества. В то время как солнечные лучи освещают интерьер дома весь день из его великолепного зала, есть область, до которой можно легко добраться с веранды сада благодаря длинным раздвижным окнам. Рядом с лестницей есть туалет, который могут использовать ваши гости. Двухквартирная вилла имеет 3 спальни и полностью оборудованную семейную ванную комнату на верхнем этаже. Номера на верхнем этаже имеют балкон и крытую террасу. Все материалы, используемые при строительстве двухквартирной виллы, тщательно подобраны, а качество изготовления первоклассное, а окна - автоматические жалюзи. Он находится в нескольких минутах езды от пляжа Алтинкум и в центре, в самом естественном районе обитания Дидима, и находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, таких как супермаркет, кафе, ресторан, аптека, больница, почта, банк, уличный рынок. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
Вилла Красиво оформленная современная вилла в Каргыджаке, Аланья с прекрасным видом на море
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от
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-Эта вилла с прекрасным дизайном, расположенная в Каргыджаке, Аланья, может похвастаться современной архитектурой в окружении естественных зеленых зон.   Отдельно стоящая частная вилла с прекрасным панорамным видом на город Аланью и природу. Эта вилла с 5 спальнями предлагает жилую площадь 350 кв.м на 3 этажах, а общая площадь земли составляет 360 кв.м.   Вилла предлагает частные объекты для отдыха и развлечений, такие как бассейн и шезлонги вокруг бассейна, сауна, из больших окон которой открывается великолепный вид, паровая баня и ландшафтный сад.   Это идеальное вложение для покупателей недвижимости, которые хотят остаться надолго и имеют инвестиционные возможности.   Для получения дополнительной информации об этой вилле свяжитесь с офисом недвижимости Basic Apartment в Турции.
Коттеджный поселок Zeray Country Akmeşe
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Karaabduelbaki, Турция
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Сдача в: 2024
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект позиционируется как 35 вилл на площади 26.000 м2 с чистым воздухом, великолепной природой и уникальной концепцией каменного дома в районе Акмеше Коджаэли. Наши виллы представляют собой дуплекс 5 + 1 с жилой площадью 411 м2 и садом площадью от 129 м2 до 441 м2. В нашем проекте есть круглосуточная охрана и парковка, так же во всех наших виллах есть отдельный открытый бассейн и площадка для барбекю. Кроме того, в качестве общих социальных зон есть крытый бассейн, фитнес-центр, хаммам, сауна, сады для хобби, камелии и пруд. Все спальни на наших виллах являются Мастер-класс спальнями, и во всех наших виллах есть настоящие камины. Дизайн интерьера и удобная архитектура в соответствии с концепцией каменного дома открывают перед вами двери деревенской жизни.
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