Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.

Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума.

Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусства в центре района Ялыкавак в Бодруме.

Виллы расположена в комплексе, до общественного пляжа 150 метров, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 3 км, а до аэропорта Бодрума - 45 км.

Этажность: 2

Кол-во спален: 6, 8

Кол-во гостиных: 2, 3

Кол-во сан-узлов: 5, 7

Общая площадь: 464 м2 - 540 м2

Площадь участка: 600 м2 - 700 м2

Расстояние до моря: 150 метров

Гардеробная в спальне / главной спальне

Частный сад

Частный бассейн (инфинити-бассейн)

Частная автостоянка

Система полива сада

Ландшафтный сад Садовая терраса

1 Большой балкон

Мебель (кухня и гардеробные, встроенные шкафы, гардеробная)

Кухонный гарнитур марки Gaggenau (духовка) , посудомоечная машина,

электрическая плита, вытяжка, кофемашина)

электрическая плита, вытяжка, кофемашина) Подогрев полов

Потолочная система кондиционирования и отопления

(VRF)

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