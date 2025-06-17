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  4. Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.

Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.

Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
BTC
39.6864877
ETH
2 080.1384998
USDT
3 298 703.0041179
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
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ID: 26531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума.

Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусства в центре района Ялыкавак в Бодруме.

Виллы расположена в комплексе, до общественного пляжа 150 метров, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 3 км, а до аэропорта Бодрума - 45 км.

Этажность: 2
Кол-во спален: 6, 8
Кол-во гостиных: 2, 3
Кол-во сан-узлов: 5, 7

Общая площадь: 464 м2 - 540 м2
Площадь участка: 600 м2 - 700 м2

Расстояние до моря: 150 метров

  • Гардеробная в спальне / главной спальне
  • Частный сад
  • Частный бассейн (инфинити-бассейн)
  • Частная автостоянка
  • Система полива сада
  • Ландшафтный сад Садовая терраса
  • 1 Большой балкон
  • Мебель (кухня и гардеробные, встроенные шкафы, гардеробная)
  • Кухонный гарнитур марки Gaggenau (духовка) , посудомоечная машина, 
    электрическая плита, вытяжка, кофемашина)
  • Подогрев полов
  • Потолочная система кондиционирования и отопления 
    (VRF) 

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.
Бодрум, Турция
от
$3,34 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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