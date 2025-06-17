Вилла Эксклюзивные вилла с шестью спальнями с видом на море рядом с пляжем.

Эти виллы с уникальным дизайном воплощают архитектурное великолепие, что делает их самым необычным проектом Бодрума.
Комплекс состоит всего из 10 эксклюзивных вилл, с большим акцентом на приватность и безопасность. Каждая вилла по-своему особенная, что делает комплекс произведением искусства в центре района Ялыкавак в Бодруме.
Виллы расположена в комплексе, до общественного пляжа 150 метров, до центра и пристани для ЯХТ Ялыкавака - 3 км, а до аэропорта Бодрума - 45 км.
Этажность: 2
Кол-во спален: 6, 8
Кол-во гостиных: 2, 3
Кол-во сан-узлов: 5, 7
Общая площадь: 464 м2 - 540 м2
Площадь участка: 600 м2 - 700 м2
Расстояние до моря: 150 метров
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