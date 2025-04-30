  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бодрум
  4. Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция

Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$303,431
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26300
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458208
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 06.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Новый инвестиционный проект — уникальный жилой комплекс, расположенный в Бодруме всего в 300 метрах от моря. Особенности комплекса:

  • полностью меблированные квартиры
  • 300 метров до побережья
  • бассейн
  • гараж
  • солнечные панели
  • генератор
  • Wi-Fi
Преимущества

Этот проект идеально подходит для сезонной аренды, обеспечивая стабильный доход и постоянный высокий спрос. Его выгодное расположение, привлекательные цены и ограниченное количество квартир делают его очень привлекательным вариантом для инвесторов.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 300 метрах от моря, в одном из самых популярных и престижных курортных районов Турции.

  • Аэропорт - 40 км
  • Центр Бодрума - 4 км
  • Море - 300 метров
  • Торговые центры - 3 км
  • Больницы - 7 км

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и аквапарком, 300 метров до моря, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$49,236
Жилой комплекс Zeray Esil Kartepe
Картепе, Турция
от
$152,049
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и панорамными видами на автомагистрали Е-5, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$160,470
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Аланья, Турция
от
$324,371
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция с бассейнами и рестораном в 150 метрах от моря, в центре Алании, Турция
Муратпаша, Турция
от
$274,805
Вы просматриваете
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$303,431
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция на первой линии у моря, Измир, Турция
Konak, Турция
от
$647,211
Предлагаются квартиры с панорамным видом на море. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Жилой квартал Новая светлая квартира в Кестель, Алания
Яйлалы, Турция
от
$136,669
Новая, светлая квартира в Кестеле, Алания - Мы рады предложить вам новую, яркую квартиру в Кестеле, Алания. Кестель - это новая развивающийся район Алании. тут гармонично сочетаются старые постройки с новостройками. В Кестеле вы можете прогуляться в апельсиновом и банановом саду, наслаждитьс…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейнами в живописном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$584,578
Предлагаются квартиры с большими террасами и видом на Босфор. Резиденция располагает крытыми бассейнами, хамамом и сауной, фитнес-центром и студией пилатеса, беговыми и пешеходными дорожками, садами. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Босфорский…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации