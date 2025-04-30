Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция

Новый инвестиционный проект — уникальный жилой комплекс, расположенный в Бодруме всего в 300 метрах от моря. Особенности комплекса:
Этот проект идеально подходит для сезонной аренды, обеспечивая стабильный доход и постоянный высокий спрос. Его выгодное расположение, привлекательные цены и ограниченное количество квартир делают его очень привлекательным вариантом для инвесторов.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 300 метрах от моря, в одном из самых популярных и престижных курортных районов Турции.