Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном в 300 метрах от моря, Бодрум, Турция

Новый инвестиционный проект — уникальный жилой комплекс, расположенный в Бодруме всего в 300 метрах от моря. Особенности комплекса:

полностью меблированные квартиры

300 метров до побережья

бассейн

гараж

солнечные панели

генератор

Wi-Fi

Преимущества

Этот проект идеально подходит для сезонной аренды, обеспечивая стабильный доход и постоянный высокий спрос. Его выгодное расположение, привлекательные цены и ограниченное количество квартир делают его очень привлекательным вариантом для инвесторов.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится всего в 300 метрах от моря, в одном из самых популярных и престижных курортных районов Турции.