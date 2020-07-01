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Akbuk Sea View Complex

Didim, Турция
от
€117,500
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О комплексе

Удивительный Вид на море Трехместный Дуплекс в Акбуке – Вид на море Дидим Недвижимость На Продажу

Трехкомнатная двухуровневая квартира с видом на море в Дидиме на продажу. Часть желаемого комплекса в Акбуке с бассейнами и обширным открытым пространством. Идеальные инвестиции в недвижимость Didim.

Современная дуплексная квартира в Дидиме на продажу. Он расположен в желаемом курорте Акбук, в уединенной бухте, в нескольких минутах езды от центра Дидима и оживленного курорта Алтинкум на западе Турции.

Дидим Акбук, который имеет приблизительно 15 км береговой линии, окружен горами. Наиболее популярными бухтами являются Saplı Ada, Kazıklı Bay и Sahte Cennet. Существует также сообщество, называющее Ложный рай настоящими Мальдивами Дидима. Важнейшей особенностью Дидима Акбука является то, что он ветреный и имеет низкую влажность. Акбук, как известно, является терапевтическим местом, особенно для пациентов с астмой с его богатым кислородом воздухом и йодом бризом с моря, покрытым соснами.

Море не волнистое, и многие бухты получили темно-синие флаги, что означает, что вода очень чистая. Вы можете купаться до конца октября. 8 месяцев в году солнечно в городе Акбук, так как влажность идеальна, она позволяет нам комфортно провести летнюю жару. Когда вы отправляетесь из Акбука утром, вы можете ежедневно посещать такие места, как Измир, Мугла, Денизли, Айдын и прибрежные курорты, такие как Бодрум, Мармарис и Чешме в этом регионе.

Ночная жизнь Акбука не такая оживленная, как у Алтинкума. Тем не менее, есть еще много баров и ресторанов, чтобы расслабиться по вечерам.

Эта трехкомнатная двухуровневая квартира на продажу в Акбуке является частью современного комплекса, который находится на небольшом возвышении в пышной зеленой зоне курорта, расположенной примерно в 1,5 км от пляжа, 5км от центра города и примерно 24км вокруг залива от оживленного центра города Дидим.

Местный район предлагает широкий спектр магазинов, супермаркетов, баров и ресторанов, которые можно найти в нескольких минутах ходьбы; короткий путь находит больше, с еженедельным пятничным рынком, чтобы захватить местные фрукты и овощи и другие свежие продукты.

Из центра Акбука есть регулярные автобусные рейсы, предлагающие доступ к центру Дидима, оживленному пляжному курорту Алтинкум, мирному Мавишехиру, который известен своим вечерним рынком, несколько других местных пляжей и деревень, а также ближайший международный аэропорт в Миласе достигается в течение чуть более 50 минут.

Этот популярный и давно зарекомендовавший себя комплекс предлагает потрясающий лесной фон и красивый вид на море над заливом Акбук; он надежно огражден и закрыт, в нем расположены малоэтажные многоквартирные дома, окруженные ландшафтными садами. Комплекс также предлагает 3 больших общих бассейна, один с баром у бассейна и кафе, игровую площадку, баскетбольную площадку и спортивную зону. Домовладельцам предоставляется парковка на месте, а за комплексом наблюдают камеры и службы безопасности более 24/7, чтобы вы и ваша семья были в безопасности.

Мы предлагаем трехкомнатную двухуровневую квартиру, доступ из общего вестибюля и вход через стальную дверь охраны на первом этаже.

Входная дверь открывается в гостиную и столовую открытой планировки с керамическим кафельным полом, который протекает и может похвастаться огромными окнами, ведущими на дополнительный большой балкон, откуда открывается непревзойденный вид на море.

Эта просторная гостиная с удобным диваном предлагает полностью оборудованную и оснащенную современную кухню с достаточным количеством блоков, гранитными рабочими поверхностями и обеденной зоной со столом на 4. В гостиной много естественного света через двери патио, что дает доступ к потрясающему балкону с прекрасным видом на море и отличным пространством для обеда в альфреско.

Прекрасная недвижимость Akbuk, предлагаемая рынку недвижимости Didim, полностью меблирована по очень хорошим стандартам и хорошо представлена, с ценником, включающим все белые товары.

В целом, красивый дом в Акбуке, который идеально подходит для расслабляющего отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или выгодных инвестиций в Акбук, рядом с местными удобствами и общественным транспортом для легкого доступа к другим районам, легкий доступ к пляжу и центру, обширное жилое пространство на открытом воздухе и прекрасный вид на море и природу.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Akbuk Sea View Complex
Didim, Турция
от
€117,500
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Жилой комплекс Venezia Garden Residence Incekum, расположен в районе Инжекум (Авсаллар), и возводится на земельном участке площадью 8680 м.кв. он обеспечивает лучшие видовые характеристики всех апартаментов. Виды на море, лес и Таврские горы. Комплекс из восьми 2-х этажных блоков с отдельным бассейном и зоной отдыха. В общей сложности 104 квартир в комплексе. Он отдален от пляжей на 300 метров. Особенности комплекса Venezia Garden Residence Incekum: открытый бассейн, крытый бассейн, фитнес, спа зона, кинотеатр, музыкальная комната, камелия, открытая парковка, беседка, барбекю, комната отдыха, детская игровая площадка, аварийный генератор, спутниковая антенна общественного телевидения, систему камер безопасности 24/7, автономный электрогенератор. Расположение: 30 км. до центра Алании; 95 км. до аэропорта Анталии; 200 м. до моря. В пешей доступности остановки общественного транспорта, супермаркеты, рестораны, аптеки. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Турции. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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