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Новостройки в Урле, Турция

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Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Показать все Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Урла, Турция
от
$1,23 млн
Год сдачи 2023
Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир,…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Урла, Турция
от
$2,23 млн
Год сдачи 2025
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,38 млн
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Показать все Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
$2,22 млн
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каж…
Агентство
TRANIO
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