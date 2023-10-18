Новостройки в Урле, Турция

Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого.
Особенности проекта
-Bocce
Разные социальные мероприятия для всех возрастов.
-Ботанический сад
Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы.
-Теннисный суд
Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями
-Amphitheatre
Особые уголки скрыты в природе.
-Полу Отопление
- Открытый - Крытый плавательный бассейн
-24-часовая система безопасности камеры
-Спа Центр
-Хранить дом
-Сауна
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Особенности квартир
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Колледж - 6 км
Центр Урлы - 8 км
Автомагистраль - 9 км
Аэропорт - 40 км
Чемше - 55 км
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город.
Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе.
Расположение и объекты поблизости
Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции.
Расстояние до ближайших мест:
Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км.
Автобусная остановка Aygün - 2,3 км
Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км
Торговый центр Bamboo Urla - 4 км
Автобусная остановка Urla - 4.3 км
Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км
Государственная больница Урлы - 7 км
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Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках.
Социальные услуги:
-Два профессиональных корта для тенниса
Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны
Фитнес-центр
-Пилатес Холл
Детские игровые площадки
-Лавандовый сад
- сауна
Набор встроенной кухни
-Генераторный набор
Зимний сад с биоклиматической крышей
-Половая система отопления