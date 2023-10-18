Новостройки в Урле, Турция

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Продажа новостроек в Urla

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Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Вилла Starting a New Morning with Urla Project
Torasan Mahallesi, Турция
от
€1,17 млн
Площадь 223 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
    Урла - это глобальное направление с его природой, сохранившейся исторической текстурой, береговой линией и людьми. Слушайте голос листьев, говорящих вам доброе утро. Почувствуйте, как солнце ударяет вас по лицу сквозь листья. Проект Urla - это не только сайт отдельно стоящих домов, но и мир, который добавляет комфорта естественной жизни, которую вы скучаете. Возвращение к природе - это общее желание каждого. Особенности проекта -Bocce Разные социальные мероприятия для всех возрастов. -Ботанический сад Природные пешеходные дорожки и ботанические тропы. -Теннисный суд Теннисный корт, где вы можете заниматься спортом с семьей и друзьями -Amphitheatre Особые уголки скрыты в природе. -Полу Отопление - Открытый - Крытый плавательный бассейн -24-часовая система безопасности камеры -Спа Центр -Хранить дом -Сауна
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,04 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, бассейном, залом для мероприятий, хамамом, зоной барбекю, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, зелеными зонами, круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Особенности квартир Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Колледж - 6 км Центр Урлы - 8 км Автомагистраль - 9 км Аэропорт - 40 км Чемше - 55 км
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Жилой комплекс Большие виллы в жилом комплексе с развитой инфраструктурой, недалеко от Эгейского моря, Урла, Измир, Турция
Урла, Турция
от
€2,12 млн
Агентство: TRANIO
В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе. Расположение и объекты поблизости Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции. Расстояние до ближайших мест: Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км. Автобусная остановка Aygün - 2,3 км Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км Торговый центр Bamboo Urla - 4 км Автобусная остановка Urla - 4.3 км Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км Государственная больница Урлы - 7 км
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Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Вилла Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Icmeler Mahallesi, Турция
от
€2,11 млн
Площадь 374–476 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2025
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Передай привет дню с ароматом лаванды... Проект расположен в жемчужине Эгейской Урлы, с 73 виллами на 80 845,32 квадратных метра. Будет 3 типа вилл, как 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Каждая вилла будет иметь собственную солнечную энергетическую инфраструктуру на крыше, бассейн и парковку. Кроме того, мы хотели бы отметить, что электрические зарядные устройства не забыты на стоянках. Социальные услуги: -Два профессиональных корта для тенниса Теннисный клуб, крытый и открытый бассейны Фитнес-центр -Пилатес Холл  Детские игровые площадки    -Лавандовый сад  - сауна Набор встроенной кухни -Генераторный набор Зимний сад с биоклиматической крышей -Половая система отопления 
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