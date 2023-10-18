Новостройки в Урле, Турция

Урла, Турция

от €2,12 млн

В жилом комплексе 73 отдельных вилл в коммьюнити с различными удобствами. Озеленение - важная часть проекта, предусмотрено 85% зеленого пространства для каждой виллы. Кроме того, проект может похвастаться уникальной смотровой площадкой, с которой открывается панорамный вид на весь город. Каждая вилла располагает 5-7 спальнями, собственным бассейном площадью 32 м2, а общий бассейн - идеальное место для общения. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: студии пилатеса и йоги, 2 теннисных корта, пешеходные дорожки, круглосуточная охрана, сауна, система умного дома, комната для конференций, кафе. Расположение и объекты поблизости Находится в живописном районе Урла, всего в нескольких минутах ходьбы от Эгейского моря и в получасе езды от города Измир. Благодаря своей потрясающей природной красоте и богатой истории, Урла стала одним из самых востребованных направлений в Турции. Расстояние до ближайших мест: Автобусная остановка Yeşil Urla - 1,8 км. Автобусная остановка Aygün - 2,3 км Торговый центр Urla Merkez/ Urla Meydan - 4 км Торговый центр Bamboo Urla - 4 км Автобусная остановка Urla - 4.3 км Семейный медицинский центр Урлы №1 - 2.5 км Государственная больница Урлы - 7 км