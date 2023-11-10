Новостройки в Назилли, Турция

Nazilli, Турция

от €39,000

Сдача в: 2023

Доступная Современная 1 и 2-Кровать Квартира Для Продажи в Айдыне с Гарантированной Арендой Доход – Договорная Инвестиционная Недвижимость в Турции. Доступная инвестиционная недвижимость с Арендным Доходом... Потрясающая недвижимость Айдына На Продажу – Роскошные Апартаменты Эгейского моря С видом на город. Аренда гарантированных квартир в центре города. ЖАЛОБА НА КОНЕЦ ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА. Команда Министерства внутренних дел Турции рада предложить на продажу эти современные квартиры в Айдыне, находящиеся в стадии сокращения, расположен в нескольких минутах езды от Univercity и в 90 минутах езды от аэропорта Измир в районе Айдын на побережье Эгана в Турции. Привлекательные цены и претерпевает много развития, предоставляя роскошные дома для растущего населения и многочисленных зарубежных инвесторов. Торговые центры, университеты и многие другие объекты в регионе позволяют вам получить отдачу от своих инвестиций в очень короткие сроки с высоким и гарантированным арендным доходом. Цены на недвижимость в Айдыне по-прежнему ниже, чем на другой стороне побережья Эгейского моря. Это в условиях сокращения развития стильных квартир для продажи в Айдыне, находится всего в 3 км от Аднана Menderes Univercity и торгового порта, В 90 минутах езды от аэропорта Измира и примерно в 1 часе езды от Кушадасы. Это район, который предлагает множество повседневных удобств для круглогодичной жизни в городе со множеством магазинов и супермаркетов, химическими и медицинскими центрами, школами для всех возрастов, банками, почтовые отделения и различные рестораны/социальные варианты, которые доступны пешком. Современный комплекс со строящимся будет завершен к концу декабря 2023 года, на частной земле будет сидеть ведущий и надежный застройщик Айдына. Он состоит из одного современного многоквартирного дома 3 этажей, предлагающего 23 дома. 1-комнатные апартаменты и 2-комнатные пентхаус-дуплексы. Все они соответствуют последним правилам турецкого правительства в области безопасности и изоляции всех недавно построенных домов. Застройщик уверяет, что все дома отделаны по высоким стандартам. Жилой массив обнесён стеной и загорожен. Он предлагает защищенный входной вестибюль с лестницами и лифтами для доступа на все этажи. Дома оснащены стальными дверями и соединены с дверями вестибюлей системой видеонаблюдения. Все планы этажей предлагают просторные жилые помещения открытой планировки, полностью оборудованную современную кухню с достаточным количеством шкафов для хранения, качественные рабочие столешницы и все установленные с необходимыми встроенными белыми товарами – Oven, плита и вентилятор экстрактора. Окна с двойным остеклением от пола до потолка и двери патио обеспечивают все номера большим количеством естественного дневного света; некоторые балконы вмещают в себя прекрасные виды на природу или город, в зависимости от выбранной квартиры и уровня пола. Ванные комнаты полностью плиточные от пола до потолка и установлены с современной фурнитурой. В каждом доме есть полная система газового центрального отопления, и во всех номерах будет инфраструктура для кондиционеров, которые будут установлены за дополнительную плату. 1 Спальня Квартиры От €39.000 2 Спальня Пентхаус Дуплексы Из €75 000 Таким образом, эти красивые апартаменты с видом на город идеально подходят для регулярных посещений города, круглогодичных домов или отличных инвестиций в Айдын. Расположенный на небольшом расстоянии от центра города, шаппинг-холл, предлагающий широкие местные удобства, доступные городские и аэропортовые связи, удобства на месте и вид на город для высокого годового дохода от аренды. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС