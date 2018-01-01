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Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция

Atatuerk Mahallesi, Турция
от
€211,639
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17
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О комплексе

Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками.

Некоторые квартиры имеют собственные сады.

Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.

Местонахождение новостройки
Atatuerk Mahallesi, Турция

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Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Atatuerk Mahallesi, Турция
от
€211,639
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Жилой комплекс Уникальный проект на берегу бухты в историческом районе Бейоглу, Стамбул
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от
€730,000
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property представляет масштабный проект реконструкции старинной судоходной верфи, расположенный в историческом центре Стамбула на берегу бухты «Золотой рог». Уникальность проекта – в органичном сочетании ультрасовременных зданий  с легендарными производственными помещениями судостроительной верфи, возраст которых превышает шесть столетий.Проект расположен в престижном районе европейской части Стамбула – Бейоглу. В пределах 10 минут езды на автомобиле находятся достопримечательности города – Дворец Долмабахче, Галатская башня, Мечеть Сулеймание и пристань Karaköy, откуда регулярно отправляются паромы по Босфору. Ближайшая станция метро находится в 15-ти минутах ходьбы. До нового международного аэропорта – около 40 минут на автомобиле.Проект занимает площадь 242 000 м2 и представляет собой целый квартал, включающий отели, офисные помещения, торговые центры, магазины, кафе, рестораны, заведения культурно-развлекательной сферы, многоэтажные жилые дома, набережную, причалы и т.д.Основная часть сооружений находится в стадии возведения, но некоторые объекты уже готовы принять гостей. Окончание работ планируется на 2024 – 2025 гг.На территории восстановлено 5 индустриальных объектов и ведутся работы над рядом новых построек, очертания которых гармонично вписываются в общую концепцию. Промышленную сущность пространства подчеркивают выбранные материалы – бетон, оцинкованная сталь, кирпич, пластик и стекло.В проекте планируется построить более 600 жилых апартаментов. Часть из них будет размещена в комфортных прибрежных особняках в 10 м от воды. На склонах холмов возводятся многоэтажные дома с разными вариантами планировок: пентхаусами на верхних этажах, двухуровневыми квартирами, дуплексами с садами и так далее. Все апартаменты предусматривают большие балконы и террасы. Количество спален и санузлов – от 1 до 5. На крышах будут расположены зеленые зоны, внизу – парковки, магазины, рестораны, безопасные игровые площадки, парки.Данный проект позиционируется как новый культурный центр Стамбула. На огромной Музейной площади расположено сразу несколько современных музеев: Музей Садберк фонда Вехби Коча и Музей женской культуры.На территории проекта будут представлено множество брендовых бутиков, сосредоточенных на площади Luxury Plaza и в крытом торговом центре с подземными этажами. Инновационные строения магазинов интегрированы в индустриальный дизайн старого литейного завода.Проект также включает 5 отелей с фешенебельными номерами, пятизвездочным сервисом и всей необходимой инфраструктурой. В планах - строительство 1100 апартаментов, в том числе таких международных сетей, как Rixos, Oriente Express, Stone.Одно из самых ярких сооружение квартала – Valide Cluster. Бывший судостроительный стапель превратился в грандиозный прибрежный комплекс с железной крышей и прозрачными конструкциями вместо наружных стен. В нем будут представлены рестораны турецкой, паназиатской, французской, итальянской кухонь.Пространство набережной спроектировано максимально удобно для жителей и гостей квартала. Оно включает смотровые площадки, световые инсталляции, уличную мебель, гамаки, зоны для семейных развлечений, скейтбординга и так далее. Оборудованы места для проведения концертов, представлений, фестивалей. Предусмотрен причал для яхт и других водных видов транспорта.
Жилой квартал Новый ,уникальный проект в Махмутларе.
Жилой квартал Новый ,уникальный проект в Махмутларе.
Махмутлар центр, Турция
от
€136,500
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Все большей популярностью как у застройщиков, так и у туристов пользуется курортный район Аланьи — Махмутлар. Здесь проживает самое большое количество русскоязычного населения. Новый проект может похвастаться отличным расположением: вся необходимая городская инфраструктура находится в пешей доступности, и до моря всего 250 метров. Махмутлар расположен в 8 км от города Аланья и в 140 км от Анталии. Город окружен горами на севере и Средиземным морем на юге. На востоке граничит с поселком Каргыджак, а на западе с поселком Кестель. Махмутлар находится в одном из самых жарких районов Турции. Здесь большое количество солнечных дней и длинный купальный сезон. Комфортно плавать в теплом море можно с мая по ноябрь. Проект расположен в центре района на главной улице  Барбаросса, благодоря этому большенство квартир будут с видом на море. Закрытый бассейнМассажные комнатыСаунаХамамФитнес залДжакузиЗакрытый паркингОткрытый бассейнДетский бассейнДетская площадкаБеседкиТеннисный корт
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ
Жилой комплекс Апартаменты в строящемся комплексе - район Демирташ
Аванос, Турция
от
€93,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1. Площадь апартаментов от 55 до 200 квадратных метров. Расстояние до моря 2000 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал.Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки.Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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