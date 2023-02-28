  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Ezgi Apartments

Ezgi Apartments

Didim, Турция
от
€135,000
;
29 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

2-комнатная двухуровневая квартира на продажу с полностью меблированной мебелью в Didim Turkey.

Дидим - один из центров отдыха, расположенный на длинной береговой линии Эгейского региона, известный своими многочисленными отмеченными наградами пляжами и содержащий множество природных красот, Музей Милета, Храм Аполлона, Древний город Приене, пляж Акбук и некоторые из них.

Дидим, который является одним из самых старых поселений, является интересным курортом, где есть следы этих цивилизаций, принимая много цивилизаций. Он продолжает оставаться в центре внимания отдыхающих с его природными красотами, как с его природными красотами, так и с историей.

Двухкомнатная квартира с 2 спальнями в отличном месте, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Алтинкум недалеко от бульвара Ататюрка, находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазинов, рынков, баров и ресторанов, без необходимости в общественном транспорте, таком как автобусы и микроавтобусы. Доступная двухуровневая квартира с отдельной кухней и просторными 2 спальнями расположена в популярном центральном месте Дидима. В нем есть 2 семейные ванные комнаты, 1 балкон и большая терраса.

Просторные двухкомнатные апартаменты с 2 спальнями предлагаются рынку недвижимости полностью меблированными и готовыми к заселению. Это побочно как для дома отдыха, так и для покупки, чтобы позволить инвестиции.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Роскошная резиденция на этапе строительства в районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€85,000
Жилой комплекс Новый проект на большой территории в Махмутларе
Yaylali, Турция
от
€125,400
Жилой комплекс Уютный бутик-проект в красивом пригороде Стамбула, район Бейликдюзю
Аванос, Турция
от
€165,000
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами, спа-зоной и спортивным комплексом в самом центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€689,164
Жилой комплекс Комплекс премиум-класса в экологичном районе
Авсаллар, Турция
от
€107,500
Вы просматриваете
Ezgi Apartments
Didim, Турция
от
€135,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Жилой комплекс Комплекс в районе Газипаша
Gazipasa, Турция
от
€168,750
Сдача в: 2023
Жилой комплекс  расположен в экологически чистом районе Аланьи в городе Газипаша, недалеко от пляжа и центра города, у подножия Таврских гор. Гармони Парк Газипаша - это концепция современного, комфортного, высокофункционального жилья премиум-сегмента. В пешей доступности школы, больница, магазины, кафе, недельный рынок, рыбный рынок, Газипаша Марина и шикарный пляж. Комплекс находится в 2 км от моря и Газипаша Марина, в 0,5 км от центра города Газипаша и больницы, в 4 км от международного аэропорта. Проект включает в себя четыре монолитных дома с большим открытым бассейном. Комплекс расположен на территории площадью 4114 м2.   В наличии квартиры в домах А1 и А 2. Планировка квартир начинается от двухкомнатных апартаментов 1+1 общей площадью от 48м2, трехкомнатных апартаментов 2+1 площадью от 64м2 и четырехкомнатных апартаментов 3+1 общей площадью от 125 м2.    Комплекс будет введен в эксплуатацию в июне 2023 года.
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€34,000
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО !!!! Первый взнос всего лишь 50 % , остальное Вы оплачиваете беспроцентнов на 18 месяцев !!!!!! 660 метров расстояние до моря г. Мерсин район Соли Центр. 1+1 53М2 2+1 19М2 Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.   Дата начала: 28.02.2023 года Дата окончания: 30.06.2024 года
Жилой комплекс Zeray Perla
Жилой комплекс Zeray Perla
Cavusciftligi, Турция
от
€235,209
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Башискеле города Коджаэли, рядом с нашим проектом Zeray Güneşi на площади 24.263 м2.Он расположен в виде 9 блоков, 288 квартир, 20 коммерческих площадей. Наш проект состоит из 2 этапов. В нашем проекте есть дуплекс с садом, дуплекс с террасой и обычные квартиры на этажах от 1+1 до 4+1. В нашем проекте есть крытый и открытый бассейн, детские игровые площадки, водопад, пруд, кафетерий, фитнес, сауна, турецкая баня, теннисный корт и крытая автостоянка в качестве общих зон с круглосуточной системой безопасности.
Realting.com
Перейти