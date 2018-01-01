Mavi Villa

Сделка 3-Спальная Вилла На продажу в Алтинкум-2-й Дом в Турции.

Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 3 спальнями с идеальным является незабываемой инвестицией в недвижимость в Дидиме.

Двухквартирная вилла в пределах 180 квадратных метров жилой площади завораживает своим частным садом, ландшафтный дизайн и крытый внутренний дворик.Внешняя садовая дверь двухквартирной виллы защищена длинными стенами. Сад окружен стенами и на стенах есть лампы, чтобы освещать виллу вечером. Плитка пола яркая, настенные краски светлые и освещение потолка интересное.

Открытая кухня и гостиная спроектированы, кухня полезна, а кухонные шкафы первого качества. В то время как солнечные лучи освещают интерьер дома весь день из его великолепного зала, есть область, до которой можно легко добраться с веранды сада благодаря длинным раздвижным окнам. Рядом с лестницей есть туалет, который могут использовать ваши гости. Двухквартирная вилла имеет 3 спальни и полностью оборудованную семейную ванную комнату на верхнем этаже. Номера на верхнем этаже имеют балкон и крытую террасу.

Все материалы, используемые при строительстве двухквартирной виллы, тщательно подобраны, а качество изготовления первоклассное, а окна - автоматические жалюзи. Он находится в нескольких минутах езды от пляжа Алтинкум и в центре, в самом естественном районе обитания Дидима, и находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, таких как супермаркет, кафе, ресторан, аптека, больница, почта, банк, уличный рынок.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ

Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.



Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.

Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.



Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.



БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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