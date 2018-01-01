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Mavi Villa

Didim, Турция
от
€227,500
;
24 1
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О комплексе

Сделка 3-Спальная Вилла На продажу в Алтинкум-2-й Дом в Турции.

Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 3 спальнями с идеальным является незабываемой инвестицией в недвижимость в Дидиме.

Двухквартирная вилла в пределах 180 квадратных метров жилой площади завораживает своим частным садом, ландшафтный дизайн и крытый внутренний дворик.Внешняя садовая дверь двухквартирной виллы защищена длинными стенами. Сад окружен стенами и на стенах есть лампы, чтобы освещать виллу вечером. Плитка пола яркая, настенные краски светлые и освещение потолка интересное.

Открытая кухня и гостиная спроектированы, кухня полезна, а кухонные шкафы первого качества. В то время как солнечные лучи освещают интерьер дома весь день из его великолепного зала, есть область, до которой можно легко добраться с веранды сада благодаря длинным раздвижным окнам. Рядом с лестницей есть туалет, который могут использовать ваши гости. Двухквартирная вилла имеет 3 спальни и полностью оборудованную семейную ванную комнату на верхнем этаже. Номера на верхнем этаже имеют балкон и крытую террасу.

Все материалы, используемые при строительстве двухквартирной виллы, тщательно подобраны, а качество изготовления первоклассное, а окна - автоматические жалюзи. Он находится в нескольких минутах езды от пляжа Алтинкум и в центре, в самом естественном районе обитания Дидима, и находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, таких как супермаркет, кафе, ресторан, аптека, больница, почта, банк, уличный рынок.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Mavi Villa
Didim, Турция
от
€227,500
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Застройщик: Polat Group
Совершенно новые современные и роскошные готовые виллы с частным бассейном и садом для продажи в Didim Turkey.  Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 4 спальнями с идеальным является незабываемой инвестицией в недвижимость в Дидиме. Отличная двухквартирная вилла имеет вид на море, а жилое пространство завораживает своим частным садом, ландшафтным дизайном, частным бассейном. Внешняя садовая дверь двухквартирной виллы защищена длинными стенами. Сад окружен стенами и на стенах есть лампы, чтобы освещать виллу вечером. Плитка пола яркая, настенные краски светлые и освещение потолка интересное. Открытая кухня и гостиная спроектированы, кухня полезна, а кухонные шкафы первого качества. В то время как солнечные лучи освещают интерьер дома весь день из его великолепного зала, есть область, до которой можно легко добраться с веранды сада благодаря длинным раздвижным окнам. Двухквартирная вилла имеет 4 спальни и 2 полностью оборудованные семейные ванные комнаты и ванную комнату. Все материалы, используемые при строительстве двухквартирной виллы, тщательно подобраны, а качество изготовления первоклассное, а окна - автоматические жалюзи. Он находится в нескольких минутах езды от пляжа Алтинкум и в центре, в самом естественном районе обитания Дидима, и находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, таких как супермаркет, кафе, ресторан, аптека, больница, почта, банк, уличный рынок. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АЛТИНКУМЕ Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство. Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами. Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий. Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС    
Вилла Вилла на двух хозяев в новом проекте на Северном Кипре
Вилла Вилла на двух хозяев в новом проекте на Северном Кипре
Аванос, Турция
от
€306,359
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагуста).Площадь апартаментов 106 квадратных метров. Расстояние до моря 900 метров.Газимагуса или Фамагуста - крупный район Северного Кипра на востоке острова со своей историей и культурой. Пожалуй, ни в одном другом регионе Северного Кипра нет столько достопримечательностей, собранных в одном месте: Венецианские укрепления, Древний город Саламин, Замок Отелло, Дворец венецианского губернатора и т.д.Город буквально наполнен историей и, в то же время, в нем кипит современная жизнь. Такая яркая смесь средневековой архитектуры, звуков портовой жизни, торговой активности и развлечений не оставит равнодушным даже самого искушенного гостя. В районе имеется вся необходимая для постоянного проживания социальная инфраструктура – государственные и частные больницы, образовательные учреждения, магазины и торговые центры, многочисленные кафе и рестораны.В данном регионе расположен один из крупнейших международных университетов Северного Кипра – Восточно-Средиземноморский Университет. Северный Кипр является одним из наиболее привлекательных регионов Средиземноморья для покупки недвижимости иностранцами. Покупателей привлекает мягкий климат и лучшие пляжи на острове, с пологим песчаным входом в море. Учитывая активное развитие региона и рост темпов и объемов жилого строительства, недвижимость в регионе Газимагуса отличается высоким инвестиционным и арендным потенциалом.
Вилла Polat Prime Villas
Вилла Polat Prime Villas
Didim, Турция
от
€258,000
Застройщик: Polat Group
Ключевые Готовые Современные и Роскошные Отдельные Виллы в Дидим Алтинкум Турция.  Роскошные дома в элитном месте в Дидиме, расположенном примерно в 4 км от D-Marin в Дидиме, этот район предлагает спокойствие и стиль жизни, а также легкий доступ к центру Алтинкум и многим другим курортам Дидим, расположенным в самом сердце полуострова, окруженного природой. Мы очень рады предложить эти совершенно новые современные отдельно стоящие виллы на продажу, проект из 16 отдельных вилл, расположенных в центре эксклюзивного города Дидим. Дидим является одним из самых посещаемых городов провинции Айдын и находится всего в 50 км от аэропорта Бодрума. Благодаря мягкому климату, экономически эффективным расходам на проживание и множеству альтернатив, подходящих на любой вкус, это город, востребованный как инвесторами, так и людьми, которые ищут летний дом. 3 Bed Modern Detached Villas for Sale от Polat Group, лидера региона и локомотива строительного сектора... Наш новый проект, разработанный в Efeler Mahallesi, самый ценный жилой район Дидима, состоит из 16 вилл, каждая из которых имеет площадь земли 260м2 и площадь внутреннего использования 220м2, на земле 4233м2 в общей сложности. Каждая вилла имеет отдельный вход, отдельный сад с различными фруктовыми и оливковыми деревьями и газон, интегрированный с большим уходом, и независимую садовую зону, разделенную лимонными соснами и садовыми стенами. Каждая вилла имеет 3 спальни, в 1 из которых есть ванная комната, 2 ванные комнаты, очень большая и просторная кухня и гостиная, а также прачечная и гладильная комната. Этот привлекательный проект, в котором традиционная архитектура региона сочетается с нашим фирменным опытом Polat Group, находится всего в 4 км от D-Marin и 3-го залива с его фасадами, облицованными натуральным камнем, отдельной парковкой, полуолимпийским открытым бассейном и солнечной террасой. Этот привлекательный проект, где вы будете жить в мире и удовольствии со своей семьей и близкими, имеет систему безопасности с камерами 24/7, сотрудники службы безопасности, а частная парковка для каждой виллы, ждет своих новых хозяев дома. Polat Prime, который раздвигает границы роскоши и качества с его полуолимпийским открытым бассейном, ландшафтными зонами, качеством продукции и безупречным дизайном, сделает вашу жизнь бесшовной со всеми эргономичными комнатами; гостиная и кухня имеют очень функциональный дизайн, что делает их залитыми солнцем с утра до вечера, родительская ванная комната, прачечная. Его виллы - уникальный проект, который во всех смыслах обращается к вашим мечтам и ожиданиям. Хотя расположение Polat Prime Villas очень близко ко всем жилым районам, оно находится в очень спокойном и безмятежном месте. Это очень предпочтительное место для проживания из-за привлекательности его местоположения. -МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ- ВСТРОЕННЫЙ: FRANKE БРЕНД SET OF 5 (Oven, Hob, Hood, Microwave и Sink) ГРАНИТ: 1-й КЛАСС Аква Гранит 60X120 ФИНИШИ: Винса Ревотех ЗАТВОР: Винса Уинстор ВИТРИФИЦИРОВАННЫЙ: Vitra ГРУППА АРМАТУРЫ: ECA ПАРКЕТ: AGT бренд 1-й класс 10мм Сочлененный Ламинат КРЫША: Система Мегарона Кремита МЕБЕЛЬ: 1-й класс Лакированный Кухонный Шкаф, Межкомнатные двери Мы делаем вас владельцем дома с привлекательными условиями оплаты, разумными ценами и преимуществом без комиссии продаж от строительной компании.  Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
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