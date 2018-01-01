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Merkez Apartment

Didim, Турция
от
€146,000
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33 1
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О комплексе

Доступный дом для отдыха в Турции Просторная 2-Кровать Квартира На Продажу в Дидим

Роскошная и современная квартира с 2 спальнями на продажу в Дидим. 2-комнатная квартира в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазинов, рынки, бары и рестораны. Доступная 2-комнатная квартира с отдельной кухней и просторным расположена в популярном и развивающемся районе Алтинкум. Спальни в этой квартире просторные и светлые. Одна из спален с ванной комнатой, а другая - общая семейная ванная комната. Материалы и качество изготовления шкафов для ванных комнат, душевых кабин и кухонных шкафов 1-го качества. Все материалы, используемые в настенных красках, полах и кухонных шкафах великолепной квартиры с очень большим и полезным роскошным дизайном, отличаются высоким качеством. Потолок прожекторный, а окна имеют автоматические жалюзи.

Дидим является одним из центров отдыха, расположенных на длинной береговой линии Эгейского моря, любящих многих восходящих игроков и имеющих много природных красот вместе. Тем, кто хочет провести отпуск в Дидиме, летом и зимой, Музей Милета, Храм Аполлона, Древний город Приене, из-за того, что Дидим является одним из центров старых городов-поселений, это интересное место отдыха, которое принимает множество цивилизаций, а также содержит остатки этих цивилизаций. Помимо своих исторических и природных красот, он продолжает оставаться в центре внимания отдыхающих со своими природными красотами.

Один из самых красивых пляжей Турции, пляж Altınkum и другие пляжи, развлекательные заведения, рестораны, бары, кафе, супермаркеты привлекают инвесторов и превращают их в неприступные возможности для тех, кто хочет жить круглый год. Вы также можете связаться с нами, позвонив нам.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Эконом-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Merkez Apartment
Didim, Турция
от
€146,000
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