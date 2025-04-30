Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция

Предлагаются виллы с садами и панорамным видом на озеро.

Резиденция располагает двумя бассейнами и песчаным пляжем, детским бассейном, ресторанами и магазинами, фитнес-центром, ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - май 2025 года.

Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф)

Москитные сетки

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе, в 25 км от центра Бодрума. Здесь вы найдете живописные бухты и гавани, оливковые рощи и сосновые леса, поля для гольфа и рестораны.