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Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция

Бодрум, Турция
от
$461,456
18.05.2025
$461,456
17.05.2025
$459,754
16.05.2025
$460,061
14.05.2025
$463,764
13.05.2025
$458,819
11.05.2025
$457,829
10.05.2025
$459,359
09.05.2025
$455,628
08.05.2025
$453,969
07.05.2025
$455,539
14.04.2025
$453,496
13.04.2025
$453,762
12.04.2025
$455,452
11.04.2025
$465,747
10.04.2025
$467,645
09.04.2025
$469,992
08.04.2025
$469,699
06.04.2025
$469,978
05.04.2025
$465,696
04.04.2025
$471,916
;
5
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14752
ID новостройки на Realting
In CRM: 2348727
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Эгейский регион
  • Город
    Бодрум

О комплексе

Предлагаются виллы с садами и панорамным видом на озеро.

Резиденция располагает двумя бассейнами и песчаным пляжем, детским бассейном, ресторанами и магазинами, фитнес-центром, ухоженными зелеными зонами, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками.

Окончание строительства - май 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная панель, духовой шкаф)
  • Москитные сетки
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном зеленом районе, в 25 км от центра Бодрума. Здесь вы найдете живописные бухты и гавани, оливковые рощи и сосновые леса, поля для гольфа и рестораны.

  • Центр Бодрума - 20 минут
  • Аэропорт - 10 минут
  • Торговый центр - 5 минут ходьбы

Местонахождение на карте

Бодрум, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл пляжем и бассейнами рядом с Розовым озером, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$461,456
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