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Center Apartments

Didim, Турция
от
€117,000
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24 1
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О комплексе

Бренд Новая Современная Квартира Для Продажи в Didim – Доступный 2-Кровать Для Продажи в Алтинкуме

Роскошная и современная 2-комнатная квартира на продажу в Didim. 2-комнатная квартира в отличном месте в Дидиме, в центре Дидима и в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, магазинов, рынки, бары и рестораны. Доступная 2-комнатная квартира открытой планировки гостиная расположена в популярном и развивающемся районе Алкинкум. Спальни в этой квартире большие и светлые.  Материалы и качество изготовления шкафов для ванных комнат, душевых кабин и кухонных шкафов являются первым качеством. Все материалы, используемые в настенных красках, напольных покрытиях и кухонных шкафах великолепной квартиры, которая имеет очень просторный и полезный роскошный дизайн, отличаются высоким качеством. Потолок имеет прожекторы.

Дидим является одним из центров отдыха, расположенных на длинной береговой линии Эгейского моря, любящих многих восходящих игроков и имеющих много природных красот вместе. Тем, кто хочет провести отпуск в Дидиме, летом и зимой, Музей Милета, Храм Аполлона, Древний город Приене, из-за того, что Дидим является одним из центров старых городов-поселений, это интересное место отдыха, которое принимает множество цивилизаций, а также содержит остатки этих цивилизаций. Помимо своих исторических и природных красот, он продолжает оставаться в центре внимания отдыхающих со своими природными красотами.

В целом, идеальный дом для семейного отдыха, круглогодичный дом или идеальная низкобюджетная инвестиционная недвижимость в Дидиме, предлагая отличное расположение со всеми удобствами, легкий доступ к другим районам и общий бассейн.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Center Apartments
Didim, Турция
от
€117,000
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от
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Сдача в: 2023
Уникальный по архитектурному решению жилой комплекс, недвижимость в котором будет соответствовать современным стандартам, с самодостаточной внутренней инфраструктурой, находится в самом популярном туристическом центре Алании в районе Махмутлар. Расстояние до побережья Средиземного моря составляет 600 метров (примерно 9 минут ходьбы). В 150 метрах от резиденции находится площадь субботнего рынка, и так как это центр Махмутлара то в шаговой доступности вся необходимая инфраструктура района – всевозможные магазины, супермаркеты, овощные и мясные лавки, пекарни, отделения банков, аптеки, медицинские учреждения. Проект состоит из одного 12 этажного блока с 120 апартаментами различных планировок. На выбор представлены: 1+1, 2+1, 4+1, 5+1 площадью от 49 до 209 м2. Все квартиры будут сдаваться с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью и укомплектованными санузлами, также в стоимость включено: стальная входная дверь, качественные межкомнатные двери, светодиодные и точечные светильники на потолке, керамогранитная плитка на полу, окна и балконные двери с двойным остеклением, видеодомофон и центральная спутниковая система. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на март 2023 года, на этапе строительства действует беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос 40% от стоимости. На сегодняшний момент не так много жилых комплексов, где сочетается удобство, комфорт и хорошая цена. Данная покупка порадует вас продуманными деталями и что не мало важно – ликвидностью. Из этого следует, что объект выгоден как для комфортной жизни, так и для сдачи в аренду.
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Многоквартирный жилой дом Nordic Art
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Сдача в: 2023
Застройщик: Nordic Property
Жилой комплекс Nordic Art Жилой комплекс NORDIC ART состоит из 45 квартир различных планировок и 4 коммерческих помещений. Проект концентрирует последние достижения в области архитектуры, строительства и дизайна. Жилой комплекс NORDIC ART расположен в экологически чистом районе Алании Каргыджак, окруженном сосновым лесом, расположенном на предгорьях Торосских гор. NORDIC ART – это концепция современного комфортабельного высокофунционального жилья сегмента премиум. Слушайте шум прибоя и пение птиц, ощутите соленый бриз и аромат цветущих Средиземноморских садов, любуйтесь видами на бескрайнее лазурное море и величественные горы, выбрав квартиру в проекте NORDIC ART. Расстояние до района Махмутлар: 300 м Расстояние до моря: 10м - первая береговая линия Преимущества Комплекс строится согласно европейским стандартам качества, характерным для Nordic Property. Разработка авторского архитектурного проекта велась ведущим архитектурным бюро, таким образом, комплекс отличается изяществом линий и стильным дизайном. Уникальное расположение в экологически чистом районе Алании Каргыджак на первой береговой линии. Инфраструктура - безграничная свобода: открытый и крытый бассейны, СПА зона, фитнес, ресторан, бильярд, детская игровая комната и другое. Высокие потолки - 3 м Квартиры реализуется с финишной отделкой премиум класс и укомплектованы всей необходимой бытовой техникой, кондиционерами, а также системой "Умный дом" в базовой комплектации. Подогрев пола в санузлах уже включен в цену. В комплексе имеется подземный паркинг и места для хранения, включенные в стоимость недвижимости. Мы предлагаем удобный план оплаты, доступный каждому: первоначальный внос составляет лишь 30%, остальная сумма оплачивается в рассрочку до 31.10.2023 Из каждой квартиры открывается вид на море Характеристики квартир В основе концепции жилого комплекса, разработанного ведущим архитектурным бюро – выдержанные критерии жилья класса люкс: авторский архитектурный проект, просторный внутренний двор, вместительный подземный паркинг, продуманные просторные и функциональные планировки, строительные и отделочные материалы последнего поколения. Жилье реализуется с финишной отделкой класса премиум: Панорамное остекление. Окна: тройной стеклопакет, алюминиевый профиль Высокие потолки Стальные входные двери с тройной степенью защиты Ламинированные межкомнатные двери Покрытие пола: керамогранит и керамическая плитка Покрытие стен: моющаяся краска Кухонный гарнитур: МДФ Столешница и кухонный фартук из натурального камня Высококачественная сантехника в санузлах Высококачественная бытовая техника: духовая печь, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер в каждой комнате Душевые кабины Проточный электрический водонагреватель Подогрев полов в санузлах Инфраструктура NORDIC ART представляет широкий выбор объектов инфраструктуры, которая сделает Вашу жизнь на побережье Средиземного моря яркой и многогранной, удобной и комфортной: Открытый плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Бильярд Сауна Турецкая баня (хамам) Римская парная Массажные комнаты Лобби Детская игровая комната Ресторан Крытый паркинг Места для хранения Сад с ландшафтным дизайном Генератор
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