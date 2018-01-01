  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Akbuk Sea View

Akbuk Sea View

Didim, Турция
от
€500,000
;
40 1
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Панорамный вид на море Отдельные Виллы в Акбуке, Расположенный на коротком Приводе от аэропорта Милас-Бодрум.

Key готовые современные и роскошные отдельно стоящие виллы для продажи в Акбуке.  Окруженный природой в элитном Акбуке, недалеко от пляжа и центра города. Строительство ведется на наклонном земельном участке площадью 6000 м2 и предложит в общей сложности 12 отдельных вилл с 4 спальнями и каждой виллой;

  • 4 спальни, 3 ванные комнаты, просторный салон и кухня
  • Частные территории каждой недвижимости будут профессионально благоустроены, каждая вилла будет построена на 500м2 земли
  • Частный бассейн
  • Обширные террасы для отдыха на свежем воздухе и принятия солнечных ванн
  • Потрясающий Вид на море
  • Подогрев пола
  • Плана Оплаты Доступно

Акбук является восходящей звездой рынка недвижимости в регионе Дидим с его воздухом, морем, историей, портом и планируемым поселением. Тот факт, что до Бодрума очень легко добраться из продолжения Saplı Ada, Sahte Cennet, Kazıklı Bay и дороги Акбук, привлекает инвесторов. Акбук - красивый город отдыха, где синий и зеленый обнимают друг друга своими тихими, лесистыми дорогами и большими и маленькими поселениями.

Цены начинаются от £515 000

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Luxury Triplex Villas,Beylikdüzü
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,03 млн
Вилла Ультрасовременная вилла в Каргыджаке
Махмутлар центр, Турция
от
€497,000
Вилла ELEGANT LAVINIA VILLAS
Авсаллар, Турция
от
€483,000
Вилла Akbuk Sea View Villa
Didim, Турция
от
€430,500
Вилла Beyaz Villa
Didim, Турция
от
€602,000
Вы просматриваете
Akbuk Sea View
Didim, Турция
от
€500,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку Позвонить Позвонить
Другие комплексы
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Вилла Project That Makes You Feel Peace-Çeşme
Celal Bayar Mahallesi, Турция
от
€1,18 млн
Площадь 170–298 м²
4 объекта 4
Агентство: Startkey Vizyon Gayrimenkul
Вы с радостью будете говорить привет каждый день в Чешме. -Проект, который будет расположен в Чешме, будет иметь варианты вилл 3 + 1 и 5 + 1. -Каждая вилла имеет собственный открытый бассейн и открытую парковку.
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Вилла Пентхаус с 3 спальнями в Конаклы, Аланья, рядом с пляжем и магазином
Конаклы, Турция
от
€249,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
3+1 пентхаус Квадратура 200 м2 Инфраструктура:  Бассейн Генератор Лифт Охрана Частная закрытая территория До моря 400 метров  Айдат 1000 евро в год  
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Вилла Элитная вилла в современном курортном городе
Махмутлар центр, Турция
от
€747,679
Площадь 103–700 м²
15 объектов 15
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! ATLAS PREMIUM VILLAS - это элитные виллы в Каргыджаке в районе Алании, который является самым современным и развивающимся курортным городом Турции. Виллы расположены на территории 3 493 кв.м. Имеют ландшафтное озеленение и также окружены с одной стороны горами, а с другой - Средиземным морем. ATLAS PREMIUM VILLAS представляет 6 вилл: Вилла А. Площадь виллы - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв.м. В вилле 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 680 кв.м. Вилла B. Площадь - 700 кв.м. Жилая площадь - 400 кв. м. Вилла включает 4 спальни и 2 гостиные. Земельный участок - 660 кв. м. Виллы С и D. Площадь каждой виллы - 465 кв.м. Жилая площадь - 260 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 550 кв.м. Вилла Е. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 530 кв. м. Вилла F. Площадь - 372 кв. м. Жилая площадь - 238 кв. м. В вилле 4 спальни и 1 гостиная. Земельный участок - 570 кв. м. Каждая вилла обладает собственной инфраструктурой: бассейн, гараж, собственный лифт, хамам, сауна, автоматическая система полива сада. Из панорамных окон вилл открывается завораживающий вид на средиземное море и Древний замок Алании. Виллы отлично подходят как для жилья, так и для инвестиций. Инфраструктура: - Магазины; - Кафе, рестораны; - Набережная; - Медицинские учреждения; - Образовательные учреждения. Звоните или пишите, подберем для Вас объект в Алании! Бесплатное юридическое сопровождение!
Realting.com
Перейти