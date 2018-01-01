Akbuk Sea View

Панорамный вид на море Отдельные Виллы в Акбуке, Расположенный на коротком Приводе от аэропорта Милас-Бодрум.

Key готовые современные и роскошные отдельно стоящие виллы для продажи в Акбуке. Окруженный природой в элитном Акбуке, недалеко от пляжа и центра города. Строительство ведется на наклонном земельном участке площадью 6000 м2 и предложит в общей сложности 12 отдельных вилл с 4 спальнями и каждой виллой;

4 спальни, 3 ванные комнаты, просторный салон и кухня

Частные территории каждой недвижимости будут профессионально благоустроены, каждая вилла будет построена на 500м2 земли

Частный бассейн

Обширные террасы для отдыха на свежем воздухе и принятия солнечных ванн

Потрясающий Вид на море

Подогрев пола

Плана Оплаты Доступно

Акбук является восходящей звездой рынка недвижимости в регионе Дидим с его воздухом, морем, историей, портом и планируемым поселением. Тот факт, что до Бодрума очень легко добраться из продолжения Saplı Ada, Sahte Cennet, Kazıklı Bay и дороги Акбук, привлекает инвесторов. Акбук - красивый город отдыха, где синий и зеленый обнимают друг друга своими тихими, лесистыми дорогами и большими и маленькими поселениями.

Цены начинаются от £515 000

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АКБУКЕ

Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.



Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.





БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС