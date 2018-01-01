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Hisar Villas

Didim, Турция
от
€270,000
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36 1
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О комплексе

Совершенно новые современные и роскошные готовые виллы с частным бассейном и садом для продажи в Didim Turkey. 

Расположенная в Хисаре Махаллеси, который находится недалеко от тихого и спокойного небольшого жилого района Дидим, Мавишехир, вилла с 4 спальнями с идеальным является незабываемой инвестицией в недвижимость в Дидиме.

Отличная двухквартирная вилла имеет вид на море, а жилое пространство завораживает своим частным садом, ландшафтным дизайном, частным бассейном. Внешняя садовая дверь двухквартирной виллы защищена длинными стенами. Сад окружен стенами и на стенах есть лампы, чтобы освещать виллу вечером. Плитка пола яркая, настенные краски светлые и освещение потолка интересное.

Открытая кухня и гостиная спроектированы, кухня полезна, а кухонные шкафы первого качества. В то время как солнечные лучи освещают интерьер дома весь день из его великолепного зала, есть область, до которой можно легко добраться с веранды сада благодаря длинным раздвижным окнам. Двухквартирная вилла имеет 4 спальни и 2 полностью оборудованные семейные ванные комнаты и ванную комнату.

Все материалы, используемые при строительстве двухквартирной виллы, тщательно подобраны, а качество изготовления первоклассное, а окна - автоматические жалюзи. Он находится в нескольких минутах езды от пляжа Алтинкум и в центре, в самом естественном районе обитания Дидима, и находится в нескольких минутах ходьбы от всех местных удобств, таких как супермаркет, кафе, ресторан, аптека, больница, почта, банк, уличный рынок.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

 

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Hisar Villas
Didim, Турция
от
€270,000
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Море не волнистое, и многие бухты получили темно-синие флаги, что означает, что вода очень чистая. Вы можете купаться до конца октября. 8 месяцев в году солнечно в городе Акбук, так как влажность идеальна, она позволяет нам комфортно провести летнюю жару. Когда вы отправляетесь из Акбука утром, вы можете ежедневно посещать такие места, как Измир, Мугла, Денизли, Айдын и прибрежные курорты, такие как Бодрум, Мармарис и Чешме в этом регионе. Эта отдельная вилла с 5 спальнями на продажу в Акбуке расположена в тихом и слегка приподнятом жилом районе города, наслаждаясь смесью моря и потрясающим видом на горы. Автобусные рейсы из центра Акбука обеспечивают доступ ко всем районам полуострова Дидим; традиционный центр города Дидим доступен в течение примерно 25 минут, ночная жизнь Алтинкума в течение 30 минут, ночной рынок в Мавишехире можно добраться менее чем за 30 минут. Вилла построена на частном угловом участке, обнесенной стеной и закрытой вилле, которая предлагает ухоженные зрелые сады, большой частный бассейн и обширные солнечные террасы. Современная вилла вошла со стороны через затененную входную террасу, на которой находится стальная дверь безопасности, открывающаяся в коридор с лестницами на верхние этажи и дверями комнат на этом этаж. Сбоку от входной двери расположен гостевой WC. Вторая дверь открывается для гостиной открытой планировки с нейтральной керамической напольной плиткой. Четко определенное пространство с современным салоном при входе и обеденной зоной, в то время как кухня смещена сзади, полностью оснащена рядом блоков и качественными рабочими столами. Кухня имеет выход на балкон с видом на горы, в то время как в гостиной есть большой балкон с видом на бассейн. Поднявшись по лестнице на первый этаж, вы найдете три спальни, одну большую одноместную комнату с балконом с видом на природу, спальня с двуспальной кроватью с двуспальной кроватью и дверью внутреннего дворика, открывающейся на общий балкон с видом на море и бассейн. В одной из комнат есть все тренажерные залы GYM - это ультрапросторная спальня с уединением душевой комнаты и выходом на общий большой балкон. На этом этаже также находится семейная ванная комната с ванной, расположенной в коридоре. На втором этаже вы найдете две другие спальни с дверью, которая открывается на обширную террасу на крыше с потрясающим видом на залив Акбук и склоны холмов Дидим. Эта очень ухоженная вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована по очень хорошему стандарту с ценой, включая все белые товары, кондиционеры, солнечную систему горячей воды. В целом, прекрасный семейный дом в Акбуке, который нужно смотреть; идеально подходит для расслабляющего отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или отличных инвестиций в Didim, много открытого жилого пространства и сказочных видов на море и природу. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АКБУКЕ Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум. Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС
Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Вилла Luxury Villas in Natura,Beykoz
Бейкоз, Турция
от
€894,461
Площадь 286–495 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Property Advisor Turkey
Проект виллы с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз Из проекта открывается прекрасный вид на леса и смелый вид на Черное море. Вдали от шума города и в центре Стамбула. Социальные услуги и средства для проекта : 1_ мечеть 2_Открытый и закрытый бассейн 3_Спортивный клуб 4_Турецкая баня 5_Sauna 6_ парная комната 7_Частная парковка 8_школы 9-марина и многое другое, чтобы иметь свой роскошный образ жизни с нашим проектом   местоположение проекта : 1_ Рядом с черным морем, в нескольких минутах ходьбы 20 минут 2_ 3-й мост 5 км 3_ центр города 30 км 4_ лес 3 км
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