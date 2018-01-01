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Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция

Yalikavak, Турция
от
€850,000
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.

Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.

Местонахождение новостройки
Yalikavak, Турция

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Yalikavak, Турция
от
€850,000
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Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Проект Kundu Kanyon - это роскошные жилые апартаменты и удобства, расположенные в одном из лучших туристических направлений Анталии. Инвестиционный проект Kundu Kanyon расположенный в район Кунду, провинция Анталия. Район активно развивается, застраивается и постепенно набирает популярность у покупателей недвижимости. Строительство современной резиденции Kundu Kanyon стартовало в декабре 2022 года в курортном районе Анталии – Кунду, он входит в состав района Лара и отличается прекрасным природным ландшафтом и песчаными пляжами. Это популярный курортный район, где хорошо развита городская и коммерческая инфраструктура. Здесь вы найдете все, что необходимо для комфортной жизни в городе: торговые центры, спортивные площадки, детские сады, школы и лицеи. Транспортные развязки в этой части города спланированы таким образом, что вы сможете легко добраться в любую часть города в кратчайшее время. Пляж Кунду (Kundu Halk Plajı) многие туристы воспринимают как продолжение пляжа Лара, а не самостоятельную зону отдыха. Общая протяженность пляжа «Лара», включая «Кунду», составляет 15 км. Это самый длинный песчаный пляж Антальи, название которого переводится с турецкого как «золотой песок». Комплектация апартаментов: стены выкрашены водостойкой - атласной краской, окна из высококачественной ПВХ стеклопакетов с двойными стеклами, отделка потолков гипсокартоном. Будет установлена высококачественная стальная входная дверь, прихожая со встроенной мебелью, тепло и звукоизоляция, полы изготовлены из высококачественной керамики и ламинат-паркета, кухня со встроенной мебелью, первоклассные межкомнатные деревянные двери специального дизайна. Бытовая техника: в квартире встроена бытовая техника марки Bosch (духовка, плита и вытяжка) и кондиционеры в каждой комнате. Гармонично продуманный интерьер, современные детали и просторная планировка делает предложение еще больше интересным. Инфраструктура комплекса: открытый плавательный бассейн, детский бассейн, сауна, тренажерный зал, ландшафтный сад, генератор, камеры видео наблюдения. Для владельцев авто предусмотрен подземный паркинг. В комплексе предусмотрен трансфер до песчаного пляжа Лара три раза в день. В проекте учтены все современные нормы сейсмоустойчивости, передовые технологии, стройматериалы сегмента премиум. Позвоните или напишите нам, расскажем все о самых выгодных проектах зарубежной недвижимости на сегодняшний день!
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Ускюдар, Турция
от
€265,500
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Ускюдар. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 65 до 210 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Квартиры с видом на море в новом проекте - район Махмутлар
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от
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2.Площадь апартаментов от 55 до 250 квадратных метра. Расстояние до моря 1300 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены.  Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
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