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Akbuk Tas Villa

Didim, Турция
от
€265,000
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45 1
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О комплексе

Ключ Готовая Роскошная 3-Кровать Отдельная Вилла На Продажу в Акбук-2-й Дом в Турции

Акбук, один из праздничных регионов Дидима, имеет длинную и совершенную береговую линию, и есть большие и малые бухты, названные в честь залива Акбук, где все цветовые тона зеленого и синего скрупулезно сливаются. Это место, предлагаемое теми, кто хочет жить с чистым морским воздухом и низкой влажностью вдали от шума. Акбук - это долгое путешествие, где гостям из-за рубежа предоставляется возможность заняться морскими видами спорта и открыть для себя природу.

3-комнатная отдельная вилла на продажу в Дидим Акбук расположена в центре популярных городов отдыха. Вилла является идеальной инвестиционной собственностью для тех, кто хочет делать долгосрочные инвестиции и получать доход от аренды. С его роскошным и современным внешним видом, он предлагает прекрасное жилое пространство, где вы можете повеселиться с его недавно построенной ландшафтной зоной и общим бассейном. Благодаря открытой гостиной, специально спроектированным спальням и окнам от пола до потолка, солнце будет освещать интерьер дома в течение дня. Есть 2 полностью оборудованные роскошные семейные ванные комнаты. Материалы, используемые при строительстве виллы, имеют первоклассное качество и качество изготовления. Эта новая роскошная вилла будет доставлена без мебели для вас, наших уважаемых покупателей, с ее системой инфраструктуры, центральным отоплением, кондиционером и системой горячего водоснабжения.

Он имеет живописную область, которая захватывает дух, предлагая образ жизни, который интегрируется с природой, с ее лесами, где все оттенки зеленого интенсивны и окружены горами. Вы можете насладиться великолепным видом на Эгейское море, владея доступной недвижимостью в Акбуке.

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.
ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС 

ОБ АКБУКЕ
Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.

Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.


БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

Дополнительно

  • Бассейн
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Akbuk Tas Villa
Didim, Турция
от
€265,000
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