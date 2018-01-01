Akbuk Sea View Villa

Современная отдельная вилла с 5 спальнями с потрясающим видом на море и природу в Акбуке. Современный дом построен на частном участке площадью 410м2 с большим частным бассейном и открытыми жилыми площадками. Идеальные инвестиции в недвижимость Didim.

Мы в Министерстве внутренних дел Турции рады представить на продажу эту потрясающую виллу в Акбук Дидим, ухоженную недвижимость с видом на море и природу, расположенную немного высоко в потрясающей бухте Акбук.

Дидим Акбук, который имеет приблизительно 15 км береговой линии, окружен горами. Наиболее популярными бухтами являются Saplı Ada, Kazıklı Bay и Sahte Cennet. Существует также сообщество, называющее Ложный рай настоящими Мальдивами Дидима. Важнейшей особенностью Дидима Акбука является то, что он ветреный и имеет низкую влажность. Акбук, как известно, является терапевтическим местом, особенно для пациентов с астмой с его богатым кислородом воздухом и йодом бризом с моря, покрытым соснами.

Море не волнистое, и многие бухты получили темно-синие флаги, что означает, что вода очень чистая. Вы можете купаться до конца октября. 8 месяцев в году солнечно в городе Акбук, так как влажность идеальна, она позволяет нам комфортно провести летнюю жару. Когда вы отправляетесь из Акбука утром, вы можете ежедневно посещать такие места, как Измир, Мугла, Денизли, Айдын и прибрежные курорты, такие как Бодрум, Мармарис и Чешме в этом регионе.

Эта отдельная вилла с 5 спальнями на продажу в Акбуке расположена в тихом и слегка приподнятом жилом районе города, наслаждаясь смесью моря и потрясающим видом на горы.

Автобусные рейсы из центра Акбука обеспечивают доступ ко всем районам полуострова Дидим; традиционный центр города Дидим доступен в течение примерно 25 минут, ночная жизнь Алтинкума в течение 30 минут, ночной рынок в Мавишехире можно добраться менее чем за 30 минут.

Вилла построена на частном угловом участке, обнесенной стеной и закрытой вилле, которая предлагает ухоженные зрелые сады, большой частный бассейн и обширные солнечные террасы.

Современная вилла вошла со стороны через затененную входную террасу, на которой находится стальная дверь безопасности, открывающаяся в коридор с лестницами на верхние этажи и дверями комнат на этом этаж. Сбоку от входной двери расположен гостевой WC.

Вторая дверь открывается для гостиной открытой планировки с нейтральной керамической напольной плиткой. Четко определенное пространство с современным салоном при входе и обеденной зоной, в то время как кухня смещена сзади, полностью оснащена рядом блоков и качественными рабочими столами. Кухня имеет выход на балкон с видом на горы, в то время как в гостиной есть большой балкон с видом на бассейн.

Поднявшись по лестнице на первый этаж, вы найдете три спальни, одну большую одноместную комнату с балконом с видом на природу, спальня с двуспальной кроватью с двуспальной кроватью и дверью внутреннего дворика, открывающейся на общий балкон с видом на море и бассейн. В одной из комнат есть все тренажерные залы GYM - это ультрапросторная спальня с уединением душевой комнаты и выходом на общий большой балкон. На этом этаже также находится семейная ванная комната с ванной, расположенной в коридоре.

На втором этаже вы найдете две другие спальни с дверью, которая открывается на обширную террасу на крыше с потрясающим видом на залив Акбук и склоны холмов Дидим.

Эта очень ухоженная вилла предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована по очень хорошему стандарту с ценой, включая все белые товары, кондиционеры, солнечную систему горячей воды.

В целом, прекрасный семейный дом в Акбуке, который нужно смотреть; идеально подходит для расслабляющего отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или отличных инвестиций в Didim, много открытого жилого пространства и сказочных видов на море и природу.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

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ОБ АКБУКЕ

Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум.



Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает.





БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Лодочные прогулки, подводное плавание,

Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.



МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.

Местный Пазар поставляет свежие продукты.

Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.

Пляжные клубы для вашего отдыха.

Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.

Надежный сервис такси.

Частое недорогое местное автобусное сообщение.



НАБЛЮДЕНИЕ



Храм Аполлона

Древний город милет

Дом Девы Мери

Эфес



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