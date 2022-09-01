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Marina Complex

Didim, Турция
от
€94,500
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36 1
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О комплексе

2-комнатная квартира с видом на море на продажу в Дидиме по выгодной цене. Расположен в современном комплексе с общим бассейном и множеством местных удобств. Идеальная недвижимость Didim. 2-комнатная меблированная квартира в Дидиме на продажу, расположенная в прекрасном современном комплексе в 1,6 км от центра города Дидим.

Полуостров Дидим находится на юго-западном побережье Турции, известный своим популярным морским курортом Алтинкум, где вы можете насладиться оживленной ночной жизнью и красивыми мягкими песчаными пляжами. Главный центр полуострова - город Дидим, который находится примерно в 2 км от Алтинкума и предлагает более традиционную атмосферу с тихими, расслабляющими барами и ресторанами.

Вы можете найти широкий спектр повседневных удобств для круглогодичного проживания в центре города Дидим, магазинах, школах, больнице и многом другом; здесь также находится древний Храм Аполлона, одна из главных исторических достопримечательностей Дидима. Город Дидим в основном предпочитают местные жители и бывшие кошки Дидима, которые предпочитают легкий доступ к удобствам и спокойной жизни. Дидим также предлагает легкие связи с различными пляжами, которые разбросаны вокруг полуострова.

Эта квартира с 2 спальнями с видом на море на продажу в Дидиме является частью комплекса в 1,6 км от центра города Дидим. Знаменитый главный пляж Алтинкум находится в 4,8 км к югу.

Местный район предлагает множество повседневных удобств, включая различные магазины, большие супермаркеты, школы, банки, кафе, бары и рестораны в пределах легкого доступа.

Комплекс с стенами и закрытыми стенами предлагает большой общий бассейн, бар/кафе с бассейном и игровую площадку для использования жителями. Все это просматривается 24/7 камерами CCTV для вашего спокойствия.

Квартира расположена на втором этаже и доступна из общего вестибюля с лестницей, чтобы добраться до всех этажей. При входе вы найдете закрытый коридор с керамическим плиткой, который протекает по всей квартире и содержит двери всех комнат.

Коридор ведет в гостиную открытой планировки, которая предлагает полностью оборудованную и оборудованную кухню сбоку. В гостиной есть двери патио, которые открываются на большой балкон с видом на море вдали. Салон обставлен удобным диваном.

Через коридор вы найдете спальни, оба просторных двухместных номера с двуспальными кроватями. Обе спальни имеют полностью плиточную семейную ванную комнату с душем в коридоре.

Эта доступная квартира предлагается рынку недвижимости Didim полностью меблирована по цене, включая кондиционеры, белые товары, кухонные дома и мебель.

В целом, эта современная недвижимость Didim на продажу идеально подходит для отдыха, круглогодичного проживания или очень доступного выбора для инвестиций в Турции, который может предложить годовой доход от аренды, рядом с многочисленными местными удобствами, легкий доступ к пляжу, Дидим Таун и другим местным районам.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Marina Complex
Didim, Турция
от
€94,500
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