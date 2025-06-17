Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.

В продаже 3-и виллы с тремя спальнями площадью 150 м2 - 170 м2 в центре Бодрума с панорамным видом на море и город.

Частный бассейн

Встроенная кухонная техника

Встроенные шкафы

Система охлаждения VRF

Напольные обогреватели на вилле

Парковка

Сад

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