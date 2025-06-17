Вилла Вилла стремя спальнями с видом на море и замок в центре Бодрума.

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Роскошные виллы с пятью спальнями в живописном районе Гёлкёй | Бодрум.
Комплекс вилл спроектированный известным архитектором Эмре Аролатом, расположен в бухте Демирбюку, одной из самых эксклюзивных бухт Бодрума.
Этот прибрежный проект расположен на участке 120.000 м2, включает в себя 1…
Представляем Вашему вниманию виллу с пять спальнями 410 м2 в районе Сарыер.
Характеристики дома:
5 спален
2 гостиные
5 ванных комнат
Общий Бассейн
Парковка
В радиусе нескольких километров от комплекса есть торговые центры, международные государственные и частные универс…
Продается вилла в Акбук Дидим
-3-х этажная вилла-близнец
-250 м2
-3 + 1
-4 комнаты
-1 салон
-3 спальни
-3 ванные комнаты
-chic терраса с видом на море
Первая линия от моря
- Вид на море никогда не закроется
- Перед домом, пляжем и морем, прямо через дорогу, есть дорога, проект пре…