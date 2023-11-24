Новостройки в Менёмене, Турция

Atatuerk Mahallesi, Турция

от €211,639

Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.