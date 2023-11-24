Новостройки в Менёмене, Турция

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Продажа новостроек в Menemen

30 Agustos Mahallesi
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Atatuerk Mahallesi
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Kazimpasa Mahallesi
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Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Жилой комплекс Качественная охраняемая резиденция с шестью бассейнами, спа-центром и зонами отдыха, Измир, Турция
Atatuerk Mahallesi, Турция
от
€211,639
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками. Некоторые квартиры имеют собственные сады. Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром, Измир, Турция
30 Agustos Mahallesi, Турция
от
€309,369
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с балконами. Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней. Окончание строительства - август 2023 года. Расположение и объекты поблизости Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.
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