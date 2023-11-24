Новостройки в Менёмене, Турция

Предлагаются просторные апартаменты с большими балконами, панорамным видом и высокими потолками.
Некоторые квартиры имеют собственные сады.
Резиденция располагает шестью бассейнами и водными горками, зонами отдыха, спа-центром, баскетбольной площадкой, детской игровой комнатой, парковкой, круглосуточной охраной.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с пляжем, в 3,5 км от кольцевой автодороги.
Предлагаются квартиры с балконами.
Резиденция располагает крытым и открытым бассейнами, фитнес-залом, сауной, парной и турецкой баней.
Окончание строительства - август 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Резиденция находится рядом с остановками общественного транспорта, бизнес-центрами, образовательными и медицинскими учреждениями, в 2 минутах от автомагистрали.