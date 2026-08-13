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Новостройки в Кемальпаше, Турция

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Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
Коттедж Farmhouse For Sale
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Коттедж Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Турция
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кух…
Агентство
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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