Новостройки в Кемальпаше, Турция

Cinarkoy Mahallesi, Турция

Наша ферма находится в районе Кемальпаша Орен Яка. Есть два отдельных пронумерованных 2-х этажных дома с водой и электричеством, небольшой одноэтажный дом, склад и крытая крыша животных, а также хозяйственные постройки на земле. Наша ферма 140 м2 и имеет 2 спальни, 1 гостиную и открытую кух…