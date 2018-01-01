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Fener Villa

Didim, Турция
от
€158,500
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35 1
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О комплексе

Традиционная 4-спальная Вилла с двумя отделениями На продажу в Didim-2nd Home в Дидиме

эта традиционная двухкомнатная вилла с 4 спальнями на продажу в Дидиме, мирно расположенная недалеко от традиционного города Дидим и популярного пляжного курорта Алтинкум на юго-западном побережье Турции.

Город расположен немного вглубь от побережья. Однако до моря и песчаных пляжей легко добраться на местном транспорте. Город предлагает множество удобств, магазинов, супермаркетов и ресторана. Полностью меблированная двухквартирная вилла с 4 спальнями на продажу в Дидиме расположена в спокойствии в развивающемся районе Эфелер, примерно в 2 км к юго-западу от традиционного центра города Дидим и в 4,5 км к северу от очень популярного Третьего пляжа и Марины.

На первом этаже есть гостиная открытой планировки и кухня с выходом на балкон хорошего размера. На 1-м этаже расположены 3 спальни, 1 ванная комната и балкон. На 2-м этаже есть 1 спальня, 1 ванная комната и большая терраса с видом на город. Имеет открытый вид.

Алтинкум имеет хороший пляж, множество мероприятий и интересных археологических памятников поблизости. Курорт пережил массовое развитие в последние годы и особенно популярен среди покупателей, ищущих самую доступную недвижимость, будь то апартаменты или доступные виллы. Дидим, который был маленьким полуостровом Эгейского моря, в прошлом был небольшой рыбацкой деревней и изо дня в день становился большим городом отдыха с его мирным, традиционная и веселая ночная жизнь с живой атмосферой.

Прекрасный семейный дом в Дидиме, который нужно смотреть; идеально подходит для расслабляющего отдыха, идеально подходит для круглогодичного проживания или отличных инвестиций в Didim, рядом с местными удобствами и общественным транспортом для легкого доступа ко всем другим районам Дидима.

Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость…

С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов.

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ОБ АЛТИНКУМЕ
Приехав на курорт Алтинкум, вы сразу увидите, откуда он получил свое название. Алтинкум означает золотые пески и имеет несколько великолепных песчаных пляжей, которые мягко укрываются в теплом Эгейском море .Расположенный примерно в 70 км от аэропорта Бодрума, этот и будущий курорт имеет все, чтобы предложить отдыхающему или жителю, сохраняя при этом свое определенное турецкое чувство.

Altinkum расположен между двумя Международными Аэропортами для легкого доступа и окружен береговой линией протяженностью 55 км/34 мили, пляжами с Голубым флагом и широко распространенным английским языком. Дидим - оживленный и популярный курорт на побережье Эгейского моря с его прекрасными золотыми пляжами.
Климат сказочный в период с апреля по октябрь, там круглый год растет экс-патриотское сообщество, и правительство поддерживает туризм в этом районе путем постоянного улучшения местной инфраструктуры, такой как предоставление пешеходных дорожек на пляже, новых дорог, дренажа и общественных зданий.

Новый D-Marin, построенный к западу от Алтинкума, является крупнейшей пристанью на побережье Эгейского моря. Включить швартовку для 623 яхт, торгового центра, таможня и вертолетный порт создали повышенный интерес в этом районе и продолжают повышать цены на землю и недвижимость, что делает это идеальным временем для покупки в районах Дидим , Алтинкум и Акбук.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Лодочные прогулки, подводное плавание,
Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта.

МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты.
Местный Пазар поставляет свежие продукты.
Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе.
Пляжные клубы для вашего отдыха.
Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства.
Надежный сервис такси.
Частое недорогое местное автобусное сообщение.

НАБЛЮДЕНИЕ

Храм Аполлона
Древний город милет
Дом Девы Мери
Эфес

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Дополнительно

  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Кирпичный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Didim, Турция

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Fener Villa
Didim, Турция
от
€158,500
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